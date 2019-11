„Bohužel se v něm objevily igelitové pytle, papír i plechovky, což odpad znehodnotilo a bylo nutné jej manuálně přetřídit, a to není ekologické, ekonomické ani efektivní,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

„Ve dvou případech bylo z celkem deseti kontejnerů svezeno jen 30 kilo bioodpadu, což jsou v průměru jen 3 kila na kontejner. Abychom tedy neplatili za vývoz téměř prázdných kontejnerů, rozhodli jsme se je svážet jen jednou týdně, a to vždy ve čtvrtek,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Podle pracovníků Frýdecké skládky se v kontejnerech na bioodpad často vyskytovaly igelitové pytle, noviny a plechovky. Odpad tak byl znehodnocen a musel být ručně dotřízen, což všeobecně zvedá náklady na jeho svoz a vůbec jeho možnost použití pro následné zpracování na kompost a kvalitní zeminový substrát.

„Do kontejnerů na bioodpad patří opravdu jen bioodpad, tedy zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale taky použitá zemina z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávová sedlina. Nicméně nesmí být zabalen ani do novin ani do igelitového pytle. Do kontejneru musí být vhozen samostatně nebo ve speciálních a k tomu určených vacích, které ale nejsou nejlevnější,“ doplnila mluvčí magistrátu s tím, že nejlepším a nejekonomičtějším způsobem je vyčlenit si v domácnosti koš na bioodpad a ten pak z něj do kontejneru přesypat.

„Svoz bioodpadu ze sídlišť jsme zavedli na žádosti občanů. Na konci roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme o dalších opatřeních. Novinky někdy potřebují delší dobu, než se takzvaně zažijí a stane se z nich běžná součást každodenního života. Rozhodně tedy budeme v projektu pokračovat i v příštím roce,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

Frýdek-Místek už v roce 2016 zavedl svoz bioodpadu od rodinných domů na území města. Pořízeno bylo na čtyři tisíce plastových nádob na bioodpad. Sváží ho i z místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice od dubna až do konce listopadu, a to jednou za čtrnáct dní. Loni bylo prostřednictvím hnědých nádob svezeno 2 161 tun bioodpadu.