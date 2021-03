Tříkrálová sbírka měla v okrese úspěch, i když koledníci do ulic vyrazit nemohli

Letošní koronavirová opatření nedovolila malým tříkrálovým koledníkům vyrazit do ulic. Lidé tak mohli přispívat do virtuální kasičky on-line, mimo to bylo v rámci Charity Frýdek-Místek rozmístěno po městě a okolí kolem stovky statických pokladniček.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Krestýn

Lidé mohou darovat peníze ještě do konce dubna, zatím se vybral více než milion korun. „Organizačně byla letos sbírka složitější. Za prvé jsme do 10. ledna čekali, zda nakonec nebudou moci mezi lidi koledníci, kteří byli připraveni vyjít. Za druhé se těžiště sbírky více přesunulo do on-line prostředí,“ sdělil ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. „Děkujeme všem, kteří nám pomohli v tomto ročníku, všem dárcům, koordinátorům, těm, kteří pomohli umístit statické pokladničky.“ Prašivá, horská chata v Beskydech, bude hezčí. Získala více než dvě stě tisíc Přečíst článek › Statické pokladničky již na svých místech nejsou, pracovníci charity je už rozpečetili. Lidé do nich celkem vložili více než osm set osmdesát tisíc korun, dalších přes dvě stě devadesát tisíc korun zatím poslali on-line. „I když se ukázalo, že bez koledníků to opravdu nejde, našli jsme cestu, jak sbírku i novoroční požehnání dostat k lidem,“ dodal Hořínek.