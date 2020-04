Organizace města Třinec jako knihovna, Centrum sociální pomoci, sportovní zařízení STaRS, dům dětí a mládeže, kino Kosmos i školy a mateřinky mají sice v současném nouzovém stavu zavřené dveře, ale jejich pracovníci nelení a aktivně pomáhají potřebným.

Pod rukama šikovných švadlenek přibývají každý den bavlněné roušky, které putují do nemocnic, domovů pro seniory a všude tam, kde je potřeba. Pracovníci příspěvkových organizací jich už ušili přes 2 000 kusů a neúnavně pokračují v jejich výrobě dál.

Pracovníci domu dětí a mládeže se pustili do 3D tisku objímek a kompletování ochranných štítů pro zdravotníky. Aktuálně jich putovalo do nemocnic v Podlesí a na Sosně více než tři sta a další dvě stovky štítů už používají třinečtí praktičtí lékaři včetně pediatrů, zubaři a další ordinace. Na počátku týdne předali pracovníci DDM dalších třicet štítů také do pobytových zařízení pro seniory Domov Sosna a Pohoda. Dále bude DDM reagovat na poptávku.

3D tisk probíhá na osmi tiskárnách najednou.

„Zprovozněno je všech 6 našich, jednu tiskárnu zapůjčila také Knihovna Třinec a jednu ZŠ Zátopkových. Poděkování patří obsluze 3D tiskáren i reklamní agentuře, která nám dodává na míru plexi, pomohli i další kamarádi a zaměstnanci DDM,“ dodal ředitel DDM Zdeněk Walach.

Současný nouzový stav spustil v Třinci velkou vlnu solidarity, o čemž svědčí množství dobrovolníků, kteří přispěchali v této nelehké době s výpomocí potřebným.

„Třinečáci si umějí navzájem pomáhat. Vážíme si každého projevu solidarity a děkujeme všem, kteří takovou iniciativu v dnešní nelehké době vyvíjejí. Znovu bych chtěla poděkovat všem pracovníkům, kteří v těchto náročných dnech bojují s pandemií v první linii a starají se o naše zdraví nebo zajišťují každodenní chod státu i města. Díky patří všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, policistům, hasičům, řidičům, prodavačkám, kurýrům, kuchařkám, uklízečkám, popelářům a všem, kteří jsou v práci a jsou vystaveni riziku. Společně to zvládneme,“ dodala Věra Palkovská, primátorka Třince.