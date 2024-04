Třinec po čtvrtečním zápase se Spartou žije hokejem a jen hokejem. Asi teď nenajdete na Třinecku nikoho, kdo by nemluvil o neuvěřitelném semifinálovém zápasu, ve kterém v poslední sekundě zázračně obrátil stav třinecký Daniel Voženílek a poslal Oceláře do dalšího semifinále.

Třinec náměstí plátno fanoušci | Foto: Deník/Klára Kubiesová

Hokej rozvášnil Třinec

To pokračuje v sobotu sedmým duelem. Oceláři se pokusí dovršit historický obrat a v městě budou jistě zaplněné všechny místa v restauracích a hospodách s obrazovkami. Takový milník si nemohou místní nechat ujít a fandit se bude nejen doma, ale i venku. Podaří-li se nyní srovnanou sérii 3:3 se Spartou otočit ve svůj prospěch, chystá město pro své občany promítání na velkoformátovém plátně na náměstí.

Třinec předvedl senzační obrat, byl vteřinu od vyřazení! Rozhodne se v Praze

Finále na náměstí

„Našim Ocelářům držíme palce a pokud se jim podaří vyhrát sobotní zápas v Praze, fanoušci se mohou opět těšit na veřejné promítání finálových venkovních zápasů před Trisií. Vše a chystáme tak, abychom mohli opět všichni společně v jedinečné atmosféře podpořit Oceláře, ale zároveň nechceme nic zakřiknout a přistupujeme k přípravám se vší pokorou,“ říká primátorka Věra Palkovská.

Pro třinečáky naděje rozhodně neumírá a finále je ještě blíže. Atmosféra nadšení a očekávání houstne a tak, kdo chce zažít opravdové sportovní fanoušky ve varu, měl by se v případě postupu do finále, vypravit zažít hokejové šílenství do Třince.