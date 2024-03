„Vyvinuli jsme technologii řízeného ochlazování kolejnic vzduchem. Zvýšíme mechanické vlastnosti kolejnic, které se používají v běžné železniční dopravě,“ vysvětlil Jiří Adamík, hlavní technolog Třineckých železáren (TŽ), které jsou na Těšínsku známé také jako Werk.

Jiří Adamík byl v týmu vynálezců spolu s Lukášem Niemczykem, Petrem Podolinským a Mariuszem Hlisnikowskim. Technologie, jak podotkl, byla sice vyvinuta pro Werk, ovšem výsledky v podobě kolejnic budou sloužit na železnicích v téměř celé Evropě. Zařízení je podle něj už ve výstavbě a po testech by koncem letošního nebo počátkem příštího roku mohlo najet do provozu.

Novinka s českým patentem byla zařazena do soutěže v rámci třinecké výstavy Invent Arena, která se ve Werk Aréně uskuteční ve středu 12. a ve čtvrtek 13. června. „Podstatou vynálezu je soustava difuzorů určených k rovnoměrnému chlazení kolejnic, zlepšení jejich mechanických vlastností, zejména tvrdosti na temeni kolejnice, a to bez negativních jevů, jako je podélné kroucení kolejnice během vychlazování,“ stojí v přihlášce do soutěže.