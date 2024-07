Dvojice zlodějíčků v neměla v noci z neděle na pondělí svůj den. Ale vůbec. Naopak třineckým policistům se dařilo. Shoda šťastných náhod nakonec vedla k odhalení lapků ještě před oznámením krádeže.

„V noci z neděle na pondělí obdržela policie oznámení o možném vloupání do jedné z večerek v Třinci. Oznamovatel sdělil, že se kolem prodejny pohybovalo několik podezřelých osob,“ popsala úvod celé situace mluvčí moravskoslezských policistů Kateřina Kubzová.

close info Zdroj: Se svolením PČR zoom_in Třinečtí policisté zastavili dva muže podezřelé z vloupání do večerky, nakonec zjistili, že kradli kola.

Policejní hlídky dorazily na místo údajného vloupání do večerky a skutečně zjistily, že neznámý pachatel pokoušel dostat do prodejny přes okno, ale nepodařilo se mu to. Strážci zákona začali pátrat po lapkovi a brzy narazili na dva muže na jízdních kolech. „Muži jeli velmi rychle, proto je policisté zastavili ke kontrole,“ zmínila Kubzová. Bylo málo pravděpodobné, že by s vloupáním do večerky měli něco společného. Ale celý případ začal nabírat zcela jiný směr.

„Muži nedokázali věrohodně vysvětlit, odkud kola mají. Tvrdili, že na nich přijeli z Ostravy za kamarádem, ale když jeden z nich hledal v peněžence občanský průkaz, vypadla mu vlaková jízdenka dokazující, že muži do Třince přijeli z Ostravy vlakem v nočních hodinách,“ pokračovala policejní mluvčí.

Smyčka kolem zlodějíčků se začala utahovat, protože ani nyní nebyl schopní nějak souvisle a logicky vysvětlit, odkud kola mají a proč tvrdili, že na nich přijeli z Ostravy, když dorazili do Třince vlakem. Další chyba a usvědčující důkaz na sebe nenechal dlouho čekat. „Následně bylo u jednoho z mužů nalezeno i nářadí. Oba muži byli zadržení pro podezření z pokusu vloupání do večerky. Nicméně na obvodním oddělení v Třinci bylo následným prověřováním zjištěno, že s dobýváním se do prodejny skutečně neměli nic společného. To už se ale podařilo zjistit, že kola, na kterých muži jeli, jsou kradená a byla odcizena ze dvou bytových domů v Třinci. Jejich majitelé na to přitom přišli až v ranních hodinách. To už byli oba muži zadržení,“ dovysvětlila spletitý případ Kubzová.

Vzhledem k tomu, že celková škoda způsobená krádeží kol přesáhla 35 tisíc korun, bylo mužům oznámeno, že jsou podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muži se následně dle informací policejní mluvčí doznali k činu a uvedli, že na kolech chtěli odjet zpět do Ostravy, kde je měli v plánu prodat. Mladší muž ve věku 29 let již byl v posledních letech za obdobnou majetkovou činnost odsouzen a hrozí mu tříletý trest odnětí svobody. Starší padesátiletý muž by mohl v případě odsouzení strávit až dva roky za mřížemi.