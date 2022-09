Naše priority mají velký průnik, takže nebude problém se společně do budoucna na čemkoli dohodnout. KDU-ČSL jsou náš dlouhodobý partner, navazujeme na kontinuitu. S uskupením Společně pro Třinec máme rovněž priority stejné. Do 4. listopadu vydáme programové prohlášení s našimi prioritami pro veřejnost. A máte pravdu, jednání proběhla velmi korektně, slušně a rychle, čehož si velmi vážím, když spolu máme – a chceme – čtyři roky pracovat. Spojuje nás kontinuita a stabilita, koaliční dohodou jsme se zavázali pokračovat v chystaných projektech a investicích. Pro město to v této obzvlášť klíčové době bude velmi složité.

Jaké byly vaše bezprostřední pocity po skončení voleb – radost z vítězství a vědomí, že Třinec nadále rovná se Věra Palkovská, nebo smutek z úbytku osmi mandátů?

Když jsem v poslední době sledovala, co se děje ve společnosti – energetická krize, dopady války, problémy s financemi, věděla jsem, že situace je naprosto jiná než v minulosti. Lidé mají strach, bojí se budoucnosti, což má samozřejmě dopad i na volby a projeví se to tak, že komunální volby už nejsou jen o komunálu, ale voliči reagují i na celospolečenská témata. Byla jsem si vědoma, že právě z těchto důvodů bude volební výsledek nižší. Výsledku si proto velmi vážím a na dnešní dobu je v mých očích perfektní. Letos byla zároveň důležitější i samotná kampaň, nebylo to totiž jako ve sportu jen o výsledcích, ale i hodně o vysvětlování – vyskytovaly se polopravdy, osobní útoky. Taková je dnes doba, je třeba naučit se s tím žít. Pro mě je důležité nejen vyhrát volby, ale i sestavit funkční koalici. Kdyby nebyla založena na důvěře a odbornosti, nechtěla bych tady být.

Říká se, že před volbami umí práci hodnotit každý, zkuste to tedy po nich. Co je ve vašich očích to nejlepší, co jste pro Třinec za ta léta dokázala?

Čím jsem žila a dalo mi nejvíce zabrat, byť je to vždy o týmu, byl rozhodně obchvat Třince, dále Integrované výjezdové centrum, železniční zastávka, Via Lyžbice, mosty Baliny do průmyslové zóny, projekt revitalizace Olše. Velkých projektů za ta léta byla spousta, bylo na ně třeba zajistit finance i jinde než z rozpočtu města, vše trvalo nejméně šest let. Dále mám radost z rozšíření sociálních služeb, byť to rozpočtu dává hodně zabrat. Hodně mi záleží nejen na stavbě mostů silničních, ale i na stavbě mostů mezi lidmi – na spolupráci na úrovni národnostních menšin, mezi církvemi i firmami na území města. Kontinuita a stabilita, spolupráce a partnerství a také odpovědnost spojená s odvahou, to jsou pro mě hlavní pilíře, o které se opírám. Hlavně bez korupce a skandálů a s čistým jménem.

Je naopak něco, co se vám vyloženě nepovedlo?

Nikdy není vše na jedničku. Při každém projektu si člověk řekne, že by to šlo jinak. Problém je hlavně bezdomovectví, byť to není jen problém Třince. Kdyby k tomu tak byla odpovídající legislativa… (povzdechne si) Bude potřeba vyřešit také budoucnost vrchu Javorového. Dosud jsme se věnovali hlavně velkým stavbám, mnohdy dopravním, nyní bude třeba se věnovat i těm menším věcem, aby město bylo hezké jako zahrádka.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?

Už zmíněné téma bezdomovectví, chceme reagovat i na problémy, které v posledních měsících rezonují společností, máme na to s partnery stejný pohled. Rozšířili jsme proto i počet náměstků, protože problémů přibývá. Zatím byli dva náměstci, nyní budou tři uvolnění a jeden neuvolněný. Ti noví budou mít na starost sociální sféru, práci v terénu, bezdomovectví a problémy vyplývající z energetické krize.

Dovolím si odlehčit situaci. Věříte, že do nové etapy z pozice obhájkyně vstoupíte lépe než třinečtí Oceláři?

(směje se) Jsem z toho trochu smutná, že to v neděli zase nedopadlo, ale kluci hrají dobře, chybí strašně málo. Je to chemie, jako koření do polévky. A je to také jen začátek, rozjedou se, věřím jim, protože jsou dobří. Někdy je lepší pomalejší začátek než útlum v závěru. A co se týče nás, věřím, že uzavřená koalice je funkční a že bude pro Třinec tou nejlepší volbou. Práce je před námi hodně.

Výsledky Osobností pro Třinec ve volbách od roku 2006



2006: 1. místo – 19,19 % (7 z 33 mandátů)

2010: 2. místo za ČSSD – 17,90 % (7 mandátů)

2014: 1. místo – 42,43 % (16 mandátů)

2018: 1. místo – 47,08 % (21 mandátů)

2022: 1. místo – 36,11 % (13 mandátů)