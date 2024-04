„V rámci podpory strategického plánu podnikání a inovace chceme, aby tady byla nabídka pro mladé lidi i z jiných oblastí než z hutnictví, aby to nebylo jen o průmyslu. Je to jako ve sportu, můžete být talent, může mít srdíčko, ale bez zázemí to nejde. A zázemí něco stojí. A věřím, že tady najde do budoucna zázemí mnoho úspěšných podnikatelů,“ zmínila primátorka Třince Věra Palkovská.

Akcionáři z řad Třineckých železáren věří, že sdílené kanceláře jdou ruku v ruce s rozvíjející se dynamikou a proměnou města. Díky nedávno otevřenému dálničnímu obchvatu se očekává příliv zájemců nejen z Třince, ale i vzdálenějšího okolí.

Pro místní podniketele i návštěvníky Třince

„Kromě lidí, kteří rozjíždí byznys a nemají na to, aby si mohli pronajmout vlastní prostory, očekáváme, že si pronajmou prostory pro meetingy i návštěvníci, kteří Třincem jen projíždí,“ nechal se slyšet generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide s tím, že právě přespolní cílová skupina by mohla ve městě, které leží na trojmezí, zaplnit krátkodobé coworkingové židle.

Lidé z Třince, ale i okolí si mohou pronajmout sdílené místo buď na jeden den za dvě stě korun nebo zvolit dlouhodobý měsíční pronájem za dva tisíce. K dispozici jsou čtyři místa pro krátkodobé pronájmy na denní bázi a čtyři místa budou držena dlouhodobým pronajímatelům. „Původně jsem očekával, že můžeme mít obsazenost kanceláří okolo 80 procent někdy ve druhém pololetí, ale když vidím, že ještě před oficiálním rozjezdem máme dlouhodobě jedno místo obsazené, tak jsem v mile překvapen,“ dodává Heide.

Hlavním lákadlem je podle primátorky Palkovské ten nejlepší výhled, jaký lze v Třinci najít. „Když chcete něčeho dosáhnout, musíte být v pohodě a dobře naladěni a s tímhle výhledem na hory to ani jinak nejde,“ proklamuje Palkovská. Přiznává, že od myšlenky k realizaci projektu uběhla delší doba, nicméně od nalezení vhodných prostor právě v centru Trisia se podařilo sdílená místa přivést k životu za necelý rok.

Kanceláře jsou k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hodin, čili stejně jako kulturní středisko. Zda je právě omezená otevírací doba Achillovou patou projektu, ukáže čas a reálná poptávka. „Jako kulturní dům bychom měli udržovat a rozvíjet komunitu. Ovšem s tím právě souvisí otevírací doba, která je limitovaná provozem střediska. V mých očích je to překážka, protože spousta podnikajících lidí pracuje večer. Cílem je prodloužit otevírací dobu do desíti večer, ale bude-li o to zájem, je zatím otázka,“ uvažuje Vojtěch Dohnal z kulturního domu a připouští, že největší inspirací při nastavování obrysů coworkingového projektu byly pro něj sdílené kanceláře v Karviné.

Pronajmout si místo v kanceláři lze pouze on-line přes webové stránky Trisia. Coworkingové kanceláře Skvérko slavnostně otevřela primátorka města Věra Palkovská a generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.