I díky tomu bude schopné zrealizovat naplánované investice. Projektů připravených k realizaci je třiadvacet, celkem vyjdou na 250 milionů korun. Mezi ty hlavní patří rekonstrukce nadjezdu v Závodní ulici v centru města nebo z letošního roku odsunutá výstavba parkovacího domu na Sosně.

„Rozhodovali jsme se podle toho, co je teď zbytné a co nezbytné. Musíme ustát složité období, které nás čeká, kdy peněz nebude tolik. Investovat budeme především do dopravních staveb, oprav komunikací, rekonstrukcí škol, rozšíření parkovacích míst a životního prostředí,“ uvedla třinecká primátorka Věra Palkovská s tím, že v plánu je i rekonstrukce Kaštanové ulice včetně nové příjezdové komunikace ke kostelu a k areálu hřbitova. A v případě získání dotace město postaví například chodník na Podlesí.

Doplatky za obyvateleVypořádat se však bude muset s vyššími výdaji za zimní údržbu či svoz odpadů. Více bude doplácet také na veřejnou dopravu, doplatek stoupne ze 40 na 68 milionů. Na svozu odpadu se budou muset více než dosud podílet samotní občané. Podle primátorky to bude o symbolického ani ne půl plzeňského piva za měsíc víc.

Dosud lidé v Třinci platili za odpady 500 korun ročně, nově to bude 720 (tedy u obou částek nachlup stejně jako v dalším ocelářském městě Ostravě, kde si zvýšení zastupitelé odhlasovali od roku 2023, pozn. red.).

Vzkaz lidem: třiďte!

„Vzrůstají ceny pohonných hmot, mzdy, energie, náklady na údržbu svozové techniky. Rostou i ceny za ukládání komunálního na skládky, čili skládkovné, které vyplývá ze zákona. Náklady na odpadové hospodářství jsou významnou položkou rozpočtu a dosahují zhruba 49 milionů korun,“ uvedla primátorka, podle níž město za každého obyvatele doplácelo 815 korun ročně, tedy víc, než platili a budou platit oni sami.

Třinec chce ještě víc motivovat občany k třídění a rozmlouvat jim odkládání starého nábytku a dalších věcí vedle popelnic, což náklady na svoz rovněž prodražuje. „Třídění bude mít přímý dopad na to, jaké náklady město s odpadovým hospodářstvím bude mít,“ vzkázala primátorka.