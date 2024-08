Nová naděje pro pacienty trpící závažnou nedomykavostí trojcípé srdeční chlopně svitla v nemocnici v Třinci-Podlesí. Zdejší lékaři úspěšně provedli jako první v Česku revoluční zákrok s využitím implantace systémů chlopní TricValve.

„Tento systém se skládá ze dvou umělých chlopní, které se vkládají do horní a dolní duté žíly, což jsou dvě velké žíly přivádějící krev zpět do pravé strany srdce. Tyto umělé chlopně pomáhají regulovat tok krve a zabránit jejímu zpětnému toku, čímž zlepšují celkovou funkci srdce a snižují příznaky spojené s těžkou nedomykavostí,“ vysvětluje Miroslav Hudec z kardiologického oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, který vůbec první zákrok tohoto typu v Česku provedl.

close info Zdroj: Se svolením AGEL nemocnice Třinec-Podlesí zoom_in V nemocnici v Třinci-Podlesí jako první v česku provedli úspěšně zákrok proti nedomykavosti srdeční chlopně TricValve.

Metoda je minimálně invazivní, což výrazně snižuje riziko komplikací pro pacienta a zkracuje dobu zotavení. „Zákrok se provádí prostřednictvím katetru vloženého do žíly a trvá pouze 30 až 40 minut,“ upřesnil doktor Hudec s tím, že díky těmto výhodám mohou nyní nabídnout řešení potíží také u pacientů, kterým dříve nedokázali pomoci.

Tak tomu bylo také u první pacientky, která zákrok podstoupila. Jednalo se o 80letou ženu, která přišla do nemocnice loni v létě s vážnými problémy s dechem a otoky dolních končetin. „Zadýchávala se i při chůzi po bytě a nebyla schopna takto dále žít,“ vzpomíná Miroslav Hudec.

Po důkladném vyšetření bylo zjištěno, že pacientka trpí masivní nedomykavostí trojcípé chlopně. Kvůli svému věku a přidruženým onemocněním, včetně dřívější kardiochirurgické operace, nemohla žena podstoupit další obdobný zákrok. „Zvažovaly se jiné miniinvazivní metody, jako je zavedení speciální svorky na trojcípou chlopeň nebo implantace nové chlopně do trikuspidální pozice, ale žádná z nich nebyla kvůli anatomickým důvodům vhodná. Proto jsme se rozhodli pro novou metodu léčby, byla to poslední možnost. Naštěstí byla anatomie pacientky vhodná pro implantaci chlopní do horní a dolní duté žíly a vše se sešlo tak, že jsme byli schopni zákrok provést,“ dodává lékař.

Šest měsíců po implantaci se seniorka cítí výborně. Je schopna vykonávat běžné domácí práce, chodit na procházky a znovu si užívat každodenního života.