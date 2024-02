Miroslav B., který předloni v červnu střílel ze zbraně v třinecké nemocnici, půjde na sedm let za mříže. S definitivní platností o tom ve čtvrtek rozhodl Vrchní soud v Olomouci.

Střelba v třinecké nemocnici, Krajský soud Ostrava, listopad 2023. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Jeho odvolací senát v plném rozsahu potvrdil loňský verdikt Krajského soudu v Ostravě, proti kterému se Miroslav B. odvolal. „Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli,“ řekl Deníku mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik, podle kterého nelze trest uložený v sazbě od pěti do dvanácti let považovat za nepřiměřeně přísný.

VIDEO: Skladovací kóje v Třinci v plamenech. Boj s ohněm trval celou noc i ráno

Incident se odehrál ve venkovním areálu nemocnice v Třinci 8. června mezi druhou a třetí hodinou ranní. Miroslav B. (45 let) se domáhal vstupu do zdravotnického zařízení, kde hledal svého kamaráda.

Konflikty s ostrahou

Miroslav B. přiznal, že měl hned dva konflikty s ostrahou. Po prvním z nich opilý usedl do auta a odjel domů. Vyzbrojil se legálně drženou samonabíjecí pušku Gazela a vrátil se k nemocnici. Při druhém incidentu s ochrankou vystřelil do země.

U soudu projevil lítost, uvedl však, že se pouze bránil. Prohlásil také, že je odpůrcem násilí. „Nesmírně mě mrzí, co se stalo. Za běžných okolností bych nikdy něco podobného neudělal. Vždy jsem vše řešil diplomaticky. Nemám rád násilí,“ uvedl obžalovaný a dodal: „Lidé, co mě znají, vědí, že se snažím pomáhat druhým. To, co se stalo, dodnes nechápu,“ uvedl Miroslav B., jenž tvrdil, že se bránil agresivní ochrance, která ho údajně napadla.

Jednoznačné důkazy

Podle ostravského i olomouckého soudu ale důkazy hovořily jasně. „Z provedeného dokazování, zejména svědeckých výpovědí a kamerového záznamu, jednoznačně vyplynulo, že obžalovaný po požití alkoholických nápojů usedl do vozidla a dojel do areálu třinecké nemocnice. Zde napadl ostrahu nemocnice. Poté z areálu nemocnice odjel, vyzbrojil se puškou, pistolí a 594 kusy nábojů do obou zbraní,“ uvedl Cik s tím, že obžalovaný takto dojel zpátky k nemocnici. „Zde se dožadoval ulehnutí ostrahy na zem a zvednutí závory. Poté, co ostraha neuposlechla, vystřelil směrem k ní. Tak se domohl zvednutí závory,“ dodal Cik.

Mezi Třincem a Bystřicí srazil vlak staršího muže. Ten střet nepřežil

Miroslav B. byl uznán vinným hned ze tří trestných činů, a to vydírání, ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví. „I odvolací soud má za to, že trest odnětí svobody ve výši sedmi roků není s ohledem k okolnostem případu určitě nepřiměřeně přísný,“ uzavřel Cik.

Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné a nelze se proti němu odvolat. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek. To znamená, že Miroslav B. poputuje z vazby, kam byl umístěn po svém zatčení, přímo do věznice.