Ve správný čas na správném místě se v Třinci objevili policisté školního policejní střediska, kteří se zapojili do rychlé pomoci diabetikovi, jenž na ulici ztrácel vědomí.

"Před pár dny byli policisté školního policejní střediska krajského ředitelství ve správný čas na správném místě. Dvojice instruktorů, v našem slangu „bojařů“, jela 3. září dopoledne z výcviku střelecké přípravy svých kolegů. Poblíž železáren v Třinci si policisté povšimli v protisměru, po levé straně, muže ve věku kolem padesáti let ležícího na chodníku," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

U muže bylo v daný okamžik několik lidí. Policisté okamžitě zastavili a přiběhli na místo. Zjistili, že přítomní již zavolali sanitku, neboť ležící muž jim při komunikaci sdělil, že má cukrovku.

"Více policisté nezjistili, neboť pán právě začínal ztrácet vědomí, těžce se mu dýchalo a vypadalo to na nástup záchvatu. Začali ihned s poskytováním první pomoci. Přinesli si z auta i zdravotnický batoh, měli totiž podezření i na zranění hlavy zřejmě po pádu na zem. Policisté zajistili, aby na muže nesvítilo slunce, dali ho do stabilizované polohy, kontrolovali jeho zdravotní stav a snažili se, aby komunikoval a neusínal, tedy aby jej udrželi při vědomí. Po příjezdu zdravotníků ho kolegům pomohli naložit do sanitky," řekla dále mluvčí policie.

K TÉMATU

Policisté a první pomoc

Policisté jsou připraveni poskytnout první pomoc vždy. Někteří kolegové jsou přímo specialisté - zdravotníci, například na odděleních hlídkové služby nebo na speciální pořádkové jednotce. Jeden z policistů zasahující u kolabujícího muže v Třinci je instruktor první pomoci na moravskoslezském školním policejním středisku. V rámci něho působí lektoři a instruktoři, kteří mají svěřené vskutku množství činností a povinností, například odpovědnost za organizaci a realizaci služební přípravy a provádění prověrek ze služební přípravy, tzn. přípravu střeleckou a tělesnou. Plní dále úkoly v oblasti policejního sportu a zabezpečují a organizují postupové i republikové přebory, například ve střelbě ze služební zbraně. Na bedrech jim leží také vzdělávací aktivity, programy a odborné přípravy na různá témata a oblasti.

"Jednou z nedávných odborných příprav prošlo téměř deset policistů z obvodních oddělení Třinec, Frýdlant n. Ostravicí a oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek. Všichni mají ve služebním obvodu vodní plochu, a tak procvičit záchranu tonoucího pomocí házecího pytlíku bylo naprosto odůvodněné. Jedná se v podstatě o látkový obal, na dně má nosným materiálem, ke kterému je upevněno lano s vysokou pevností. Instruktoři školního policejního střediska kolegy provedli teorií zacházení s touto záchrannou pomůckou, zdravovědou a byli i figuranty v následné části praktické," doplnila mluvčí policie.