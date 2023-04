V hutnickém městě ve velkém bojují s potkany, kteří v uplynulých týdnech a měsících doslova obsadili stanoviště s podzemními kontejnery. Město a svozová společnost Smolo už přijali kroky k nápravě.

Konec řádění potkanů. V Třinci ruší i modernizují podzemní kontejnery | Video: Deník/Petr Jiříček

Přemnožení hlodavců v Třinci nepomáhají lidé, kteří vyhazují do komunálního odpadu zbytky jídla z kuchyně. Podle dat odpadové společnosti Smolo tvořily v minulém roce až 30 procent všech odpadků v komunálním odpadu.

Třinec proto musí ve velkém deratizovat podzemní nádoby, mnohé jsou však staré a zcela se ruší. Některé nahradí moderní nádoby, jaké jsou už například v Malé Jablunkovské, jiné skončí úplně a nahradí je dvě nadzemní popelnice o objemu 1100 litrů.

„V uplynulých dnech byly zrušeny celkem čtyři podzemní nádoby, dvě v Dukelské ulici, jedna u kina a jedna v ulici Kpt. Nálepky,“ informovala Deník mluvčí Smolo CZ Dorota Havlíková. Staré podzemní kontejnery byly navíc buďto přímo propojené s odtokovými kanály nebo v jejich blízkosti.

Děrami propadlo 600 kilo odpadků

Na doslova obsazení nádob hlodavci upozorňovali město i svozovou společnost také občané. Na konci ledna proběhla mimořádná plošná deratizace, návnady se do kontejnerů umisťovaly také v posledních březnových dnech. „Čety popelářů opět vyjmuly pomocí techniky s hydraulickou rukou podzemní nádoby z konstrukce a prostor pod nimi vyčistili. Bylo vidět, že deratizace zabírá, už pouze v jedné podzemce bylo hnízdo malých krys. Celkem popeláři z prostor pod podzemími kontejnery vyjmuli a odvezli asi 600 kilogramů odpadků,“ popsala Havlíková následky řádění potkanů, kteří do nádob prokousávají díry a při vyvážení kontejnerů z nich vypadávají odpadky.

Z dat společnosti Smolo vyplývá, že až 30 procent obsahu popelnic se směsným komunálním odpadem tvoří kuchyňské zbytky. „Ve spolupráci s městem jsme proto zavedli nový projekt, kdy začátkem roku hnědé popelnice na bioodpad rostlinného původu na sídlištích nahradilo 91 speciálních nádob pro gastro odpad,“ uvedl jednatel Smolo CZ Tomáš Ondraszek s tím, že obsah se od února sváží jednou týdne do bioplynové stanice v Suché. Od února bylo k dnešnímu dni provedeno osm svozů kuchyňského odpadu, kam lidé vložili bezmála 14 tun zbytků jídla.

V Ostravě problém nemají

Podzemní kontejnery fungují zhruba sedm let také v Ostravě, tam však zápasí pouze s nutností čerpání zateklé dešťové vody. I proto, že tam už při zavádění technologie použili modernější kontejnery.

„S tímto problémem jsme se zatím nesetkali, pouze do podzemních kontejnerových stání zatéká voda, kterou musíme odčerpávat,“ uvedla mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová k situaci v Ostravě, kde jsou podzemní kontejnery v Porubě a centrálním obvodě. Kvůli vyšším pořizovacím i provozním nákladům a zvýšené náročnosti na údržbu se ale nikdy nesetkaly v přílišnou oblibou.

V Třinci s nimi ale v minulosti počítali ve velkém. Mají celkem 30 jednokomorových, devět dvoukomorových a tři tříkomorové typy starších podzemních nádob na směsný komunální odpad o objemu tří metru krychlových na jednu komoru.

„Na tyto typy nádob, které jsou z 90. let minulého století a jde o rekonstruované podzemní nádoby ze 70. let, se již složitě shánějí náhradní díly, jsou problematické z hlediska údržby a čištění, výskytu potkanů a podobně. Město proto analyzuje potřeby výměn dalších starých podzemních nádob, a to jak formou zasypání, tak i výměny za moderní typy podzemních nádob,“ popsal záměr Třince mluvčí města Stanislav Cieslar s tím, že výměna bude probíhat postupně v průběhu několika let. Nyní se chystá náhrada starých podzemních kontejnerů ve Slezské ulici.