„Letos nám tu přibyla světnička, kde ženy pečou vánoční cukroví. Vloni to byli lyžaři, krasobruslaři a děti na sáňkách,“ uvedla ředitelka třineckého muzea Eva Zamarská k jejich Pohádkovému betlému. Ten pochází od jihočeského tvůrce Václava Vaňka, který má autorská práva na slavné Broučky od Jiřího Trnky.

A právě v „broučkovém“ duchu jsou vytvořeny postavičky a scény v betlémě. Ten se dá (jako je tomu nyní) roztáhnout na délku osmi metrů, případně postavit kaskádově do téměř dvoumetrové výšky. Třinecké muzeum toto dílo vystavuje až do konce ledna a ohlasy návštěvníků jsou podle jeho ředitelky překvapivé a nadšené.

„Muži obdivují pivovar, zabijačku, kováře, mlynáře. Ženy si všímají pečení, vaření, nakupování na trhu,“ popsala Zamarská. Získání a rozšiřování Pohádkového betléma od autora ze Záluží u Soběslavi do ocelářského podhorského Třince vyšlo z jejího nápadu poté, co se na veletrhu v Třeboni dověděla o Vaňkovi a jeho tvorbě.

Vánoční výzdoba se v tomto městě rozzáří v neděli 27. listopadu v 16.30, a to počínaje velkým stromem na náměstí Svobody v rámci Mikulášského jarmarku. „Světelné dekorace sice neomezíme, ale s ohledem na aktuální situaci s energiemi ani nerozšíříme o další nové prvky,“ poznamenal Stanislav Cieslar z radnice.

Město vyjde vánoční osvětlení na asi čtyřiapadesát tisíc korun (vloni to bylo jen osmadvacet tisíc). „Důvodem je samozřejmě vyšší tarif, který město na tento rok má. Na rok příští máme nasmlouvaný ale nižší tarif, takže víme už nyní, že budou nižší náklady na výzdobu. Tu chceme i energeticky úspornější,“ řekl Cieslar.

A program? Tradiční třinecký jarmark bude na náměstí a v divadle Trisia poslední listopadovou neděli se vším, co k tomu patří a na co jsou lidé zvyklí. Chystají se také Třinecké adventní podvečery, kdy v centru města od neděle 4. do neděle 18. prosince vždy v 16 a 18 hodin postupně proběhne na třicet koncertů a vystoupení.

„Účinkovat budou začínající i profesionální umělci jak z regionu, tak odjinud, ale také děti z našich základních i uměleckých škol, místní kapely i sbory,“ popsal Cieslar. Advent ve městě zpříjemní Drnkálisti, Cafe ´80, Dr. Ong, Chór Męski Gorol Fleret, The Silver Spoons, Eddie Stoilow, Voxel, So Fine či Cimball Hell Band.

Zvonička přání, pekelná show i adventní ohňostroj

„Každý den vás tu přivábí vůně různých druhů punčů, svařeného vína i domácích placků, zakoupit si můžete sladké i slané dobroty a drobné vánoční dekorace a dárky. Děti i dospělí budou mít nově možnost rozeznít zvoničku přání,“ uvedli spolupořadatelé adventních podvečerů z týmu Coffee & Cocktail Bar Destiny.

Letos si poprvé na své přijdou i milovníci zimních sportů, přesněji biatlonu – ve středu 7. prosince pro ně vyroste na volné ploše na náměstí laserová střelnice s terči. V úterý 15. by se měla po třech letech v Třinci objevit i „pekelná zábava“ s čerty Krampus, neděle 17. pak slibuje show s TV Óčko a adventní ohňostroj.

„Dva roky se tento program se vstupem zdarma nemohl konat se známých důvodů. Věřím, že si ho letos užijeme naplno,“ vzkázala třinecká primátorka Věra Palkovská s tím, že město pořadatelům poskytuje potřebné zázemí pro hudební produkci či další aktivity a podílí se také na pokrytí nákladů na elektrickou energii.