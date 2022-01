Rok 2022 v Třinci tak nebude jen volební a covidový, ale dost možná ze všeho nejvíc právě dopravní.V ideálním případě v Třinci proinvestují přes 230 milionů korun.

„Hodně to bude závislé na výběrových řízeních, jejich délkách a také zda zhotovitelé podepíšou s ohledem na covid a turbulentní ceny stavebních materiálu všechny smlouvy,“ řekla Deníku primátorka Věra Palkovská.

Jasné je, že na sto procent začne rekonstrukce zchátralého nadjezdu v Závodní ulici v centru města za bezmála sto milionů korun se sedmdesátimilionovou dotací, stěžejní akce ze všech, o níž už Deník podrobně informoval a která se z konce podzimu záměrně odsouvala na teplejší období. Začne se 1. března a do konce prázdnin musí být bezpodmínečně hotovo, zpoždění se nepřijímají.Souběžně s nadjezdem má z krajských peněz Správa silnic Moravskoslezského kraje opravit též páteřní komunikaci – Kaštanovou ulici.

„Jezdí tudy sanitky do krajské nemocnice, spojuje sídliště Sosnu s městem, proto vezmeme lokalitu zgruntu a na rekonstrukci kraje navážeme okolními dopravními stavbami, chodníky, sjezdy,“ popsala plán primátorka, podle níž kraj i město na Kaštanové utratí po dvaceti milionech korun.

Nyní probíhá výběrové řízení, po vysoutěžení se začne.Sosna podruhéNa Sosně budou mít „veselo“ ještě z dalšího důvodu – kvůli opožděné výstavbě parkovacího domu, která byla kvůli odmítnutí stavební firmou po nárůstu cen loni odložena a zpevnila se pouze opěrná zeď. Nyní běží nové výběrové řízení. Parkovací dům za nyní odhadem šedesát milionů na auty ucpaném sídlišti nabídne dvaaosmdesát nových stání. A dostane-li Třinec dotaci, chce zrekonstruovat též chodník k nemocnici Podlesí za víc než dvacet milionů na opačné straně města. To ale nejdříve na podzim.

S ohledem na vědomé a očekávané komplikace pro veřejnost Třinec spouští informativní kampaň 180, reflektující počet dní s omezením kvůli rekonstrukci nadjezdu.

„Budeme přesvědčovat lidi k využívání MHD, jízdních kol a chození pěšky. Chápeme, že ne všichni uslyší na dobré slovo, chystáme proto také soutěže a akce, to vše abychom dopady prací co nejvíce zmírnili,“ vysvětluje Věra Palkovská.V součtu až 230 milionů korun by znamenalo dopravně nejnákladnější rok v ocelářském městě. Víc se tam proinvestovalo, jen když se stavěl obchvat a také most Baliny, ani na jednom se však finančně Třinec nepodílel.