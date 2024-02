Rekonstrukce Kina Kosmos, obnova lesoparku nebo oprava mostu v Závodní. Jaké stavební projekty se letos chystají v ocelářském městě Třinci?

Třinecké stavby roku 2024. | Video: Radek Luksza

Kino Kosmos

Zásadní rekonstrukce a modernizace čeká Kino Kosmos.Zdroj: se svolením města Třinec

Zpátky do šedesátek. To bylo motto odborné studie při přípravě asi nejočekávanější letošní investiční akce v Třinci. Kino Kosmos čeká kompletní rekonstrukce. A to taková, aby „nenarušila současný ráz“ biografu, který byl uveden do provozu 25. února 1968. Stavebně-architektonický návrh udělal František Křelina starší. Jedinou podobnou stavbou v Česku, jakou představuje třinecké kino Kosmos, je plavecký stadion v Českých Budějovicích.

„Kino promítá bez tří dnů celý rok. Lampa současného projektoru je v provozu čtyři až šest hodin denně a odpromítala téměř dvacet tisíc hodin. Hranice životnosti je přitom patnáct tisíc hodin. Momentálně je nejlepším řešením výměna stávajícího projektoru za laserový,“ vzkazuje magistrát v Třinci. Kino Kosmos ročně odehraje asi devět set filmových představení a ty navštíví až pětasedmdesát tisíc diváků.

Andrea Lipowská, vedoucí investičního odboru města, sdělila, že modernizace kina začala v podstatě potřebou opravit střechu. „A tato akce vyvolala vlnu dalších navazujících investic, které se na sebe nabalují. Laicky řečeno, jedno bez druhého se udělat nedá, a pokud chceme, aby nám kino sloužilo dalších padesát let, je nutné vzít opravu z gruntu," konstatovala.

Dalším podstatným důvodem rekonstrukce je to, že stavební úpravy sníží energetickou náročnost budovy o více než polovinu. "Což v řeči peněz znamená úsporu okolo tří set tisíc korun ročně. Chceme také, aby Třinec žil kulturně a nový plášť si po rekonstrukci knihovny zaslouží i kino,“ uzavřela Andrea Lipowská.

Kde stojí: parčík mezi náměstím Svobody a náměstím T. G. Masaryka

Kdy bude hotovo: nejdříve za dvanáct měsíců

Kdo za stavbou stojí: město Třinec

Na kolik to vyjde: asi 102 milionů korun

Co se bude dít: střecha sálu, interiér sálu (akustický obklad, podhledy, koberec), zateplení budovy i vnějších stěn, výměna výplní otvorů, vzduchotechnika, elektroinstalace, střešní krytina plochých střech (předsálí, cukrárna), venkovní prostor, kino dostane 4K projektor s RGB laserem a ozvučení bude 3D technologie Dolby ATMOS

Most v Závodní ulici

Most přes Tyrku uzavřou, do železáren se bude muset objížďkou jako při rekonstrukci nadjezdu, 5. 2. 2024.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Mnozí si ještě pamatují na dopravní komplikace při modernizaci nájezdu do třineckých železáren. Tak něco podobného se bude v Závodní ulici opakovat, a to už brzy. Most na Závodní se bude opravovat.

„Zvládli jsme nadjezd, zvládneme i most. Máme zkušenosti s tím, jak probíhala doprava na objízdných trasách, a uděláme maximum, aby dopady na běžný život třineckých občanů, ale i celého regionu, byly co nejméně bolestivé. Rekonstrukce mostu je nezbytná,“ konstatovala primátorka Třince Věra Palkovská.

Uzavření klíčové tepny z centra Třince k „werku“ a k nemocnici v Podlesí bude znamenat z logistického hlediska ještě větší nápor než v případě nadjezdu. „Tenkrát tam alespoň pendloval autobus, ale teď tam na sto dvacet dní budou moci procházet jen chodci a projíždět cyklisté. Bude pro ně zajištěna provizorní lávka,“ informoval mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar. Objížďky budou stejné, jako když se opravoval nadjezd.

Práce na mostě I/2 přes Tyrku jsou rozděleny do dvou fází. První proběhla vloni, kdy vznikla nová energolávka pro inženýrské sítě a v té druhé – s předpokladem zahájení v dubnu – bude zbourána celá konstrukce a postavena nová. Součástí mostu bude levostranný pruh pro cyklisty s ohledem na budoucí výstavbu cyklistického pruhu v Závodní ulici.

Na práce v této lokalitě naváže i pokládka nového povrchu silnice v úseku od Neborovského kopce směrem na Podlesí k válcovně C. Je dlouhý 2605 metrů a hotovy by měl být v říjnu. Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty, probíhat bude po etapách. Položí se nový asfalt, opraví chodníky i vymění uliční vpusti. Ob­jízdné trasy po vedou po části staré cesty I/11.

Kde stojí: v ulici Závodní přes říčku Tyru kousek od odbočení na ulici Míru

Kdy bude hotovo: červenec, srpen

Kdo za stavbou stojí: město Třinec

Na kolik to vyjde: 49 milionů korun

Co se bude dít: stavba řeší náhradu stávající konstrukce novým objektem ve stejném místě, doplnění energolávky pro převedení inženýrských sítí umístěných na mostě

Obnova lesoparku

Třinecký lesopark čeká v roce 2024 další obnova.Zdroj: se svolením města Třinec

Do lesoparku, „zeleného srdce“ ocelářského města, letos radnice investuje čtyřmilionovou částku. „Zub času neúnavně pracuje na všem okolo nás, dřevěný mobiliář lesoparku nevyjímaje. Instalace původních prvků začala v již roce 2009, a proto město nechalo vypracovat projekt obnovy pobytových ploch lesoparku,“ uvedl třinecký mluvčí Stanislav Cieslar.

V projektu, jenž má být spuštěn letos, se objevuje řada autorských prvků, jako jsou atypické lavice, terénní skluzavka, závěsná dvojhoupačka. „Nechybí herní prvky – houpací klády, rotační kladina, balanční blok nebo pavoučí síť s hrazdou a nezapomnělo se ani na nejmenší návštěvníky. Ty potěší malý kopec s jeskyní a skluzavkou, otočné talíře, houpadla nebo kreslicí tabule. V rámci těchto zásahů dojde ke zrušení lesní učebny a k výstavbě pódia, které bude sloužit pro Večerníčky naživo a další vystoupení,“ doplnil Ciselar s tím, že město počítá také se zahradnickými úpravami, zdravotním ořezem dřevin, vyčištěním porostu, obnovením trávníků, založením a výsadbou trvalek a novými pěšinami a rozcestníky.

Kde stojí: západním směrem od centra Třince k Oldřichovicím u Frýdecké ulice

Kdy bude hotové: v průběhu roku

Kdo za stavbou stojí: město Třinec

Na kolik to vyjde: 4 miliony korun

Co se bude dít: obnova se v letošní první fázi dotkne dřevěných prvků „u školy“, tedy laviček i těla želvy, opraveny budou i vstupy do lesoparku, děti se mohou těšit na nové houpačky, skluzavku, otočný talíř nebo kreslicí tabuli, prostor obohatí také dvě pěšiny, směrovky i nová výsadba

Parkoviště v Dukelské ulici

Dukelská ulice, kde bude jednapadesát nových stání, 5. 2. 2024.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Hrůza. Tak popisují poměry před jedenáctivchodovým panelákem v Dukelské ulici, kousek od třineckého centra, místní lidé. „Je tu jednosměrka, kde se špatně parkuje, vlastně ani moc není kde. Velká auta, sanitky nebo hasiči tudy mají problém projet,“ říkají a výmluvně působí vyjeté, hluboké koleje vedle obrubníku směrem k paneláku.

O rozšíření parkoviště se začalo hovořit ve městě už před lety, teprve letos k němu ale teprve dojde. Bude stát 15 milionů. „Rekonstrukce stání v Dukelské je projekt, díky němuž vznikne jednapadesát oficiálních parkovacích míst a auta už nebudou stát na cestě, v křižovatce nebo na trávě. Rozšíříme komunikaci, doplníme dešťovou kanalizaci, obnovíme chodníky i nové veřejné osvětlení,“ slibují lidé z magistrátu.

Kde stojí: podél panelových domů č. 761 až 771 v Dukelské ulici

Kdy bude hotovo: v průběhu roku

Kdo za stavbou stojí: město Třinec

Na kolik to vyjde: 15 milionů korun

Co se bude dít: vzniknou nová parkovací místa, úprava veřejných prostranství, doplnění osvětlení

Rekonstrukce střechy ZŠ Petra Bezruče

U školy P. Bezruče proběhne další etapa výměny střechy, 5. 2. 2024.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Při pohledu od ulice to bije do očí, hlavní část střechy potřebuje opravu. Řeč je o Základní škole Petra Bezruče. Na rekonstrukci střechy letos město vyčlenilo čtrnáct milionů korun. „Je velmi členitá a skládá se z šesti typů krytiny, renovace proto potrvá šest let. Začalo se už v roce 2020 a ukončení je plánováno v roce 2026,“ řekl mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar.

Nejprve byla opravena plochá střecha nad dílnami za bezmála půldruhého milionu, pak následovala výměna krytiny sedlového dílu nad tělocvičnou a šatnami za jedenáct milionů korun.

„Tento rok je v plánu oprava střešního pláště s pultovými vikýři a oprava šikmé pultové střechy nad toaletami,“ přiblížil Cieslar. A poslední etapa se dotkne valbové střechy nad schodišťovou částí. Celkem zaplatí Třinec za pokrývačské práce na ZŠ Petra Bezruče asi čtyřicet milionů.

„Obnova střech na této škole bude zachovávat jejich původní architektonický ráz. Zajistí rovněž optimální klima a přispěje ke zvýšenému komfortu. Konstrukce a skladba střechy maximálně snižuje tepelné ztráty a vede k úspoře nákladů za energie,“ dodal mluvčí města.

Kde stojí: v Bezručově ulici mezi centrem Třince a Werk Arénou

Kdy bude hotovo: v průběhu roku

Kdo za stavbou stojí: město Třinec

Na kolik to vyjde: 15 milionů korun

Co se bude dít: rekonstrukce střešního pláště s pultovými vikýři a oprava šikmé pultové střechy nad toaletami