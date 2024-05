Valašský skanzen v Rožnově pod Radhoštěm dostane nové lopatky pro vodní hamr. Ty právě vyrobili třinečtí slévači. Čtyři odlitky lopatek, z nichž každá váží přes sto kilo, odlévali do forem jako před sto lety. Podívejte se na reportáž, jaké kouzlo má slévačské řemeslo.

Odlévání lopatek v třineckých slévárnách pro muzeum v Rožnově | Video: Kaňoková Michaela

Poté, co se Třinecké železárny podílely na obnově vyhořelého kostela v Gutech, pro který vyrobili odlitek sochy Ježíše Krista, přišla další zakázka související s oživením odkazu předků. Pro rekonstrukci vodního hamru zvaného Tadeáš v skanzenu Rožnov pod Radhoštěm slévači odlili lopatky, jež jsou věrnou kopii těch sto let původních. Deník byl u toho. Čtyři lopatky jsou vyrobené z šedé litiny. Jedna váží 110 kilogramů a každá z dalších tří 130 kilo.

Den zdraví ve Frýdku-Místku: fronty u lékařů a hlavně u herce Filipa Březiny

„Protože jsme v tomto případě měli k dispozici jen staré odlitky, museli jsme si vyrobit dřevěné modely ve vlastní dřevomodelárně podle dodaných, opotřebovaných lopatek. Následovala výroba forem z furanových, tedy chemicky tvrzených formovaných směsí,“ popisuje proces přípravy k odlití lopatek výrobní ředitel Sléváren Třinec Daniel Macúch.

Měsíční příprava

Příprava na výrobu odlitků zabrala měsíc. „Nejdelší byla příprava modelového zařízení. V tomto případě, kdy jsme dostali jenom staré odlitky, museli naši pracovníci vytvořit 3D sken se vším všudy. A potom se to vyrábělo na našich CNC strojích,“ vysvětluje ředitel dceřiné firmy Třineckých železáren.

Po vyjmutí modelu, následovalo jejich složení a odlití gravitačním litím. Po vychladnutí po 24 hodinách se forma rozebrala a odlitek se mohl vyklepat. „Z odlitku musíme oddělit odtokovou soustavu a přichází na řadu tryskání. Po tryskání se zabrušují veškeré přebytky a případné defekty, ale předpokládám, jak jsem viděl ten odlitek, že tady to bude bez problémů,“ věří výrobní ředitel sléváren.

Stejně jako před lety

Samotné odlévání zabere slévačům zhruba dvě hodiny. Odlité lopatky jsou stejné jako ty před sto lety a i složení, ze kterého jsou vyrobené, je obdobný, jen materiálově vzhledem k pokroku kvalitnější.

Podle ředitele vznikly původní lopatky pravděpodobně taktéž gravitačním litím: „Předpokládáme, že byly vyrobené postupem gravitačního lití, ale určitě to nedělali do formovacích směsí jako dnes. To v žádném případě.“

Zahrádkářská kolonie ve Frýdku-Místku musí pryč. Bude tu Bethel pro bezdomovce

A jak moc je pro závod, kde vyrobí odlitky v roční tonáži okol 30 tisíc tun, takováto zakázka zásadní? „Určitě hodně. My se navíc snažíme takové zakázky vyhledávat. Slévarenství má svá specifika a musíme ho dávat veřejnosti ve známost, protože o to naše odvětví momentálně není žádný zájem,“ vysvětlil Daniel Macúch.

Na tradici slévárenství, které má v regionu 180letou praxi, jsou v Třinci právem hrdí. Dá se říci, že právě slévači lopatek pro vodní hamr v Rožnově, který je rekonstrukcí hamru původně stojícího na Ostravici, byli předchůdci dnešních zaměstnanců v třinecké hale. „Výstavba hamrů, v nichž se zkujňovalo surové železo, úzce souvisí s železářským podnikáním ve zdejších horách,“ objasňuje mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.