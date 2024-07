Most Holý v Třinci-Tyře projde generální rekonstrukcí. Postaven bude nový. Po dobu oprav bude částečně uzavřena silnice III/4681 a provoz na ní omezen.

Stávající most přes Tyrku nahradí nový most, a to ve stávající poloze se silnicí o šířce 5 metrů. „Nová mostní konstrukce je navržena tak, aby nezhoršila průtokové poměry pod mostem. Půjde o prostě uloženou železobetonovou desku. Spodní stavbu nově vytvoří úložné prahy podepřené na mikropilotách, které budou z části provedeny skrze stávající opěry,“ popisuje technicky detailně nové mostní dílo prohlášení na webu města Třince.

Rekonstrukce začne v pondělí 15. července bude probíhat ve třech etapách.

Nová konstrukce se posune zhruba o 4 metry po směru toku. Na pravém břehu bude most rozšířen pro snadnější nájezd. Šířkové uspořádání je navrženo v návaznosti na komunikaci a výstavba bude probíhat ve dvou etapách tak, aby byl zajištěn přístup na pravý břeh. Všechny práce by měly být hotovy k 31. říjnu 2024.

V souvislosti s rekonstrukcí mostu samozřejmě dojde k uzavírce silnce III/4681, která po něm vede. Naštěstí pro řidiče se jedná jen o částečné omezení provozu. „Na silnici bude provoz řízen kyvadlově přechodným signalizačním zařízením. V první fázi nebude provoz na mostu jako takovém dotčen vůbec, pouze bude oddělen betonovým svodidlem. Ve druhé etapě bude provoz opět řízen přechodným světelným signalizačním zařízením a bude veden po levé části vozovky, místo bude zúženo,“ uvedlo město na svém webu. Dobrou zprávou jistě pro místní je, že omezení se nedotkne autobusové dopravy.