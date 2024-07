Cíleně zničené pumpičky pro cyklisty, poškozené nebo zlomené lavičky, pravidelně zničená mlžítka, která mohla dělat radost a osvěžovat děti v parných dnech. V Třinci se v poslední době potýkají s nárůstem vandalismu. „Někteří jednotlivci zřejmě pod vlivem horkého počasí, zakomplexovanosti, osobních problémů, obyčejné lidské hlouposti nebo nízkých pudů neustále dokola ničí to, co jiní vybudovali,“ stojí v prohlášení na městském webu Třince.

Co na radnici navrhují pro takové jedince? „Asi by potřebovali minimálně ledovou sprchu,“ zamýšlejí se v tiskovém odboru města Třince. „Bohužel nápravu věcí, které slouží všem, nelze udělat z hodiny na hodinu. Někdy chybí náhradní díly, jindy lidské kapacity na rychlou opravu. Nehledě na to, že vynaložené finance na opravu by mohly být využity jinak,“ říká se dále v prohlášení.

„Naše město bude takové, jaké si je uděláme. Nebuďme lhostejní tomu, co se děje v našem okolí,“ zní apel města Třince na všechny občany.