„S tím jsme počítali, je to nyní jedna z nejvíce frekventovaných tras na výjezdu lidí z hutě směrem do města,“ konstatuje mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.Uzavřený nadjezd v Závodní ulici totiž pracovníky železáren žene sedmikilometrovou oklikou, pod probíhajícími pracemi se pak dva jízdní pruhy zužují v jeden. Dobrou zprávou, která se opakovala celý první týden od úterý do pátku, je, že po odjezdu pracovníků z hutě se dopravní situace v Třinci opět uklidní na snesitelnou mez.

No a MHD funguje. „Uzavírka nadjezdu pro mě znamená malé zdržení, asi patnáct minut cestou do práce a stejné množství času cestou z práce,“ říká pracovnice železáren z Nýdku využívající výlukovou městskou hromadnou dopravu.

Právě tu, případně kola či alespoň sdílení aut s kolegy, město ve spolupráci s železárnami vřele doporučilo. Další původem zahraniční pracovníci podotkli, že je situace neomezuje, domů do oblasti Kanady chodívají pěšky.

Pro jinak klidnou lokalitu Kanady to ale je zátěž. „Mám to teď složitější s autobusem, ve špičku tu navíc auta popojíždějí jedno za druhým, ale zatím to tolik nevadí, protože mám zateplený dům a moc je neslyším, více znát to bude v létě venku. Ale udělat se to musí,“ podotýká smířeně místní seniorka.

Uzavírka nadjezdu v centru Třince působí komplikace v dopravě.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Páteční nehody

Právě u výjezdu z kanadského lesa si lidé pochvalují řízení provozu policisty a strážníky, jinak by se vyjetí snad ani nedočkali. Přesto se v těchto místech tvoří nekonečné kolony mnohdy až stojících vozidel. Pozorní posluchači dopravního servisu v rádiích však v pátek zaznamenali hned několik dopravních nehod v blízkém okolí uzavřeného místa a objízdných tras. I to je daň za zhuštěný provoz, řidiči musejí dbát zvýšené opatrnosti.

V kontextu celosvětových událostí však v Třinci na dopravu nežehrají a stávající situaci berou smířlivě. „Mnozí před započetím prací nejen psali, ale i říkali, že nás čeká apokalypsa. Dopravní omezení a opatření nikomu nedělají radost, ale život jde dál, v Třinci se rozhodně nezastavil,“ je přesvědčena primátorka Třince Věra Palkovská, která v tom spatřuje dva důvody.

Skutečné problémy jinde„Jednak jsme se dobře připravili, stavbě jsme se věnovali přes dva roky příprav, a pak má také velký dopad i téma Ukrajina, kdy lidé vidí a uvědomují si, že jsou mnohem větší problémy než skuhrání si na dopravní potíže. Řekla bych, že fungujeme a uzavření nadjezdu plošně neochromilo dopravu ve městě,“ dodává primátorka.

Podle ní se po prvních dnech uzavírky uskutečnila velká pracovní porada, která po několika minutách skončila, protože nebylo potřeba provádět žádnou velkou změnu v nastavených opatřeních.

Situace se „nad očekávání dobře“ vyvíjí podle vedení železáren i v samotném podniku. „Podle našich zjištění se lidé do práce stíhají dopravit včas a výlukové jízdní řády se prozatím osvědčily,“ řekla mluvčí Petra Macková Jurásková, podle níž jsou nyní dostatečná i náhradní parkovací místa, některá údajně nejsou ani plně využita.