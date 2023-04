Devítka na sídlišti poblíž nemocnice, jedenáctka v železárnách a osmička v nákupním centru. To jsou pobočky v Třinci, které patří k těm, které chce Česká pošta od července zrušit.

Primátorka Třince Věra Palkovská sdíllí rozhořčení občanů a s regionálním vedením pošty si domluvila schůzku.

„Setkání s ředitelem pošty v Ostravě má paní primátorka ve středu 5. dubna, zároveň se v této věci budeme obracet na ministra vnitra,“ informoval mluvčí městského úřadu Stanislav Cieslar.

Malá sídlištní pobočka číslo devět v Dolní Líštné v Sosnové ulici otevírala včera jako obvykle hodinu před polednem. Personál pošty se o situaci bavit nechtěl. O tom, že jí hrozí zavření, už ale věděli i dva muži postávající u vchodu, které prý jinak zajímá jen pivo a vodka. Podle paní z nedaleké večerky bude mít konec pošty největší dopad na důchodce.

„Paradox je ten, že tady mají napsáno, že nejbližší pošta je v Tescu. Tam ji ale taky chtějí zavřít,“ poznamenal v obchodě jeden z obyvatel sídliště. „Jsme dost velké sídliště na to, aby tu zavírali poštu,“ mínila prodavačka z večerky. Připomněla, že do města je to k nejbližší pobočce více než dva kilometry.

Skončit by měla i pošta číslo 11 v areálu Třineckých železáren. „Je hodně využívaná našimi zaměstnanci, je nám to líto,“ zaznívá z továrny. Pobočka slouží pouze zaměstnancům hutě a pracovníkům asi padesáti firem, které v areálu železáren působí. Není pro běžnou veřejnost. „Zjišťujeme nyní možné dopady zrušení pobočky a připravujeme argumentaci pro jednání se zástupci České pošty,“ vzkázala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Nad čím ale lidé nejvíce kroutí hlavou, je zpráva o plánovaném uzavření pošty číslo 8 v Tescu. „Už ráno před půl devátou tu čeká spousta zákazníků, než otevřou. Večer mají do osmi a ještě před půl osmou, před osmou, chodí lidé i s balíky,“ popisuje personál obchůdků před poštou, kde se i včera neustále střídali klienti.

Probíralo se to také u přepážek. „Ptal jsem se samozřejmě, jestli je zruší. Prý to ještě není rozhodnuto. A kdyby skončila, byla by to strašná škoda,“ uvažoval jeden z návštěvníků pošty. Další zdůrazňovali, že na poště 9 jsou odbavováni svižně a venku mohou bezplatně parkovat.

V plánu má Česká pošta také rušení pracovních míst. Konkrétně v Třinci by měli odejít z Depa 70 tři listovní doručovatelé a po jednom z dodejen I. v Českém Těšíně a II. v Jablunkově.

„K propouštění se vedla jednání se zaměstnanci pouze na úrovni Prahy a Ostravy. Má se změnit i systém doručování, ale to bude v praxi naprostý nesmysl. Lidé dostanou výpovědi již během dubna,“ tvrdí Evžen Dvorský, předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty. To vyzvalo ke stávkové pohotovosti.

Česká pošta zruší v rámci úsporných opatření tři stovky poboček po celé republice.