Turnaj týmů třineckých sídlišť aneb Hokejbal mezi paneláky, se koná 15. září od 9 hodin na zpevněné ploše u Slezské krčmy. Hraje se "postaru", bez chráničů s tenisákem.

