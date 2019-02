TŘINEC - Informace o přeložce silnice I/11 na tahu mezi Ostravou a Žilinou získají ode dneška lidé v novém informačním centru v Třinci-Lyžbicích. Vlastníci pozemků se mohou podrobně seznámit s novou trasou a také podepsat souhlas s výkupem pozemků. Centrum tím administrativně pomůže starostům obcí, kterými nová I/11 povede.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Vybudováním infocentra za 800.000 korun chce město především urychlit přípravu a realizaci přeložky, řekla starostka Věra Palkovská. Informační centrum s vlastním parkovištěm se nachází v centru města v Jablunkovské ulici.

"Vlastníci pozemků se v něm seznámí s trasou přeložky prostřednictvím vizualizace, kde jsou podrobně rozkresleny jednotlivé úseky. Budou mít k dispozici internet, kopírku a informační materiály. Přímo v centru mohou také podepsat smlouvu o prodeji pozemků," upřesnila Palkovská. "V infocentru se bude scházet také pracovní skupina ministerstva dopravy, která o silnici I/11 zatím jednala vždy v Praze nebo Ostravě. První jednání se uskutečnilo včera právě v třineckém 'ohnisku'," dodala.

Infocentrum je určeno také starostům obcí, kterými přeložená silnice I/11 povede. "Je výborné, že vzniklo dostupné kontaktní místo pro jednání s občany, které se tím výrazně urychlí. Nedovedu si představit, že by se to odehrávalo na našem obecním úřadě. Nemáme ani stabilního pracovníka, který by výkupy pozemků s lidmi řešil," uvedl starosta Bystřice Ladislav Olšar.

Kvůli přeložce silnice I/11 by mělo být podle něho v obci srovnáno se zemí 13 rodinných domů, výkup pozemků se týká nejméně stovky lidí. "O vzniku infocentra budeme své občany informovat prostřednictvím kabelové televize a na internetových stránkách obce," dodal Olšar. Přeložka silnice I/11 by měla usnadnit dopravu mezi Třanovicemi a Bystřicí na hlavním tahu mezi Ostravou, Nošovicemi, Třincem a Žilinou. Zlepšit by měla především dopravní spojení mezi Nošovicemi a Žilinou, sídly dvou korejských automobilek Hyundai a Kia.