Třinecký Pat a Mat v akci: kradli benzín z vozidel, dvakrát neuspěli

Chtěli si zatopit, ale neměli benzín do pily, kterou by si nařezali dřevo. To mělo být důvodem, proč se dva muži z Třince rozhodli získat palivo z nádrží vozidel nelegálním způsobem. Jejich počínání ale nevedlo k úspěchu, nýbrž k problémům.

Poškozené nádrže u aut. | Foto: se souhlasem PČR