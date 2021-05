Třinečtí darovali pro Afriku už 240 kol

V pátek naposledy se zájemci mohou zapojit do sbírky Kola pro Afriku. Nepotřebné bicykly mohou lidé přivézt do areálu STARS, odkud je pak odpadová společnost SMOLO, jako partner akce, odveze na sběrné místo do Ostravy-Koblova. V Českém Těšíně, kde sbírka probíhala do 7. května, darovali lidé celkem 78 kol a náhradní díly navíc.

Pan Karol Kupczak (vlevo) odebírá od manželů z Třince kola. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Jako odpadová společnost, která klade důraz na cirkulární ekonomiku, třídění a životní prostředí, realizujeme řadu sociálních projektů a rádi tuto sbírku kol podporujeme již podruhé. Zapůjčili jsme zdarma kontejnery a zajišťujeme dopravu v rámci Moravskoslezského kraje. Díky společnému úsilí – spojení soukromého sektoru, samospráv a neziskových organizací – můžeme prodloužit život velamoskám, eskám, favoritkám, bmxům, olpranům … a zjednodušit život lidem v jedné z nejchudších zemí světa,“ uvedl Lukáš Bojko, jednatel odpadové skupiny SMOLO, která je ve svém oboru jedničkou v Moravskoslezském kraji. Na trase Brno – Ostrava – Bohumín opět jezdí vlaky RegioJetu Přečíst článek › Podle ředitelky Charity Třinec Moniky Byrtusové lidé z Třinecka vozí veškeré typy bicyklů, hodně staré, novější, dětské, dámské i pánské. Darovali také malá kola pro předškoláky, dětské sedačky na kola nebo helmy. Ty Charita použije pro potřebné maminky v Třinci. Sbírka zachrání stará kola před skládkou, dá práci znevýhodněným pracovníkům při kompletaci a opravách darovaných kol a umožní dětem v Gambii cestu do desítky kilometrů vzdálených škol. Kola, která se do těžkého afrického terénu nehodí, jsou po nutných opravách a výměně dílů prodána zájemcům v ČR, výtěžek pomáhá financovat akci.