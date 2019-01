Třinec, Bystřice – Komunální politici na Třinecku se přou o to, zda takzvaná bystřická výzva regionu pomohla, či naopak uškodila. Zástupci hutnického města shodně tvrdí, že výzva k přetížené silnici I/11 byla nesmyslná a nic dobrého nepřinesla, bystřický starosta Ladislav Olšar je ale přesvědčen o opaku. Říká, že kdyby se nic nedělo, nepřišly by protesty lidí v Hrádku, do obce by nepřijel ministr dopravy Vít Bárta a příprava stavby nové silnice by byla pozastavena.

Bystřický starosta Ladislav Olšar při protestní akci na přechodu v Hrádku. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Palkovská míní, že ministr Bárta nedostal úplně přesné informace

Třinecká starostka Věra Palkovská si myslí, že kvůli „bystřické výzvě“ vznikl dojem, že město v předchozích letech pro „jedna jedenáctku“ nic neudělalo. Podle ní se objevila i řada dezinformací a zprávy, které iniciátoři protestů předložili ministrovi, ne vždy odpovídaly realitě. „Vůbec jsme neměli šanci k tomu cokoli říct. V nás to vře, protože toho bylo učiněno hodně. A teď dá hodně práce dostat to do původních kolejí. Jestli se to vůbec podaří. Ale čas ukáže, k čemu to vedlo,“ prohlásila Palkovská.

Olšara kritizuje i senátor a třinecký zastupitel Igor Petrov. „Obec Bystřice má největší problém s výkupy rodinných domků – a přitom její starosta pochoduje po tom přechodu. To je prostě něco šíleného, je to neuvěřitelné,“ tvrdí Petrov. „Do čela protestů se postavili lidé, kteří měli čtyři roky pracovat na tom, aby taková situace nenastala. Navíc navrhují dopravně naprosto nesmyslná řešení. A i když se k nim přistoupí, tak možná jednu věc vyřešíme, ale dalších deset problémů způsobíme,“ dodal a na adresu Víta Bárty prohlásil: „Všechna čest, ale on o tom problému neví vůbec nic.“

Turek prý dění v Bystřici nepochopil

K postupu, který zvolil Olšar, má výhrady rovněž opoziční zastupitel Radim Turek. „Od toho dění, které bylo v Bystřici, se musím zcela distancovat. Já jsem to taky nepochopil,“ řekl třinecký politik. „Těch nesmyslů, co způsobila Olšarova výzva, je tolik, že se to bude napravovat možná dva roky,“ pravil Jiří Koch, šéf firmy, která přípravu nové silnice zajišťuje.

Tvrdí, že Olšarovi nejméně desetkrát osobně vysvětloval postup, který se musí dodržet při výkupech nemovitostí, u bystřického starosty ale nepochodil. „On bude pořád plácat nesmysly a pořád bude říkat, že to nemám dělat,“ rozčiluje se Koch. „Je fakt, že mě a moji společnost poškodil tak, že v Praze a jinde by si ode mě nevzali ani kůrku chleba,“ míní Koch.

Olšar: Třinec se k tomu postavil divně

Ladislav Olšar kritice nerozumí. „Je to úplně naopak. Je mi líto třineckých zastupitelů, že se nechali takto zmanipulovat. Nechci eskalovat problémy, ale já to vnímám jako faul. Divím se zástupcům Třince, že se k něčemu, co dopadlo dobře, postavili divně a negativně,“ řekl redakci.

„Bystřická výzva přišla v době, kdy nově vznikající vláda deklarovala, že bude šetřit. Analyzoval jsem situaci, což asi třinečtí zastupitelé neuměli, a řekl jsem si, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak je třeba udělat krok, který náš problém zviditelní. Díky výzvě a protestům sem přijel ministr, seznámil se se situací a radikálně změnil na tu cestu názor. Nezpochybnitelnou zásluhu na tom mají obyčejní lidé, kteří přišli dvakrát na přechod v Hrádku. Na rozdíl od některých ješitných komunálních politiků přišli upozornit na problém, který se zviditelnil v celé republice. Právě tito odvážní lidé dosáhli toho, že stavba nové silnice nebyla zastavena,“ uvedl Olšar s tím, že podle zákulisních informací ministerstvo dopravy původně skutečně počítalo s tím, že silnice I/11 na Třinecku bude na seznamu nechtěných staveb.

„Historie bohužel potvrzuje staré pravidlo, že úspěch se neodpouští,“ poznamenal Olšar. Bystřická výzva se přitom paradoxně týkala zejména neúnosné kamionové dopravy na stávajícím hlavním tahu. Pracovní skupina, která to řeší, už podle Olšara přišla s konkrétními výstupy.

K výrokům Jiřího Kocha Olšar uvedl: „Já si myslím, že pan Koch určitým způsobem brání práci svých lidí, která ale byla po mnoho let nějakým rituálem. Oni si navykli na neosobní jednání. Jsem přesvědčen o tom, že ten jejich rutinní přístup k lidem se změní, což by mohlo přispět i k urychlení stavby.“

Bystřický starosta zároveň odmítá tvrzení, že v jeho obci jsou největší problémy s výkupy. Podle svých slov ví zatím o jediném případu, u něhož je prakticky jisté, že skončí vyvlastněním. „Takhle někoho špinit, to se mi zdá trošku divné. Já budu pilně sledovat, jestli je Třinec úplně bezproblémový. A chci, aby veřejnost měla pravidelné informace,“ pravil Ladislav Olšar.