První dubnový víkend přinesl závratné teploty a spolu s ním i příval turistů na hory. Beskydy tak už počátkem jara praskaly ve švech. Pro lidi z Chaty Prašivá ale nic neobvyklého. Zdejší návštěvníci prý jsou věrní a přichází v hojném počtu počasí navzdory.

Návštěvnost Prašivá Frýdek-Místek duben 2024 | Video: Kaňoková Michaela

Parkoviště v Komorní Lhotce zaplněné tak, že auta stála snad na každé jen trochu volné ploše, se dalo díky letním ukazatelům na teploměru očekávat. Stejně jako davy proudící nahoru na Prašivou. Vzhledem k ne příliš vysoko situované poloze chaty, tvoří většinu turistů rodiny s dětmi a pejskaři.

Batohy, vodítka, ale hlavně nosítka

Po cestě vzhůru potkáváme i ty nejmenší, převážně v nosítkách na hrudi rodičů, neboť kamenitý a blátivý terén v trase z Lhotky není pro kočárky úplně příznivý. Pro rodiny s kočárky je vhodnější se vydat po asfaltové cestě na kratší trase z Vyšní Lhoty.

Už při počátečním odhalení zdolání vrcholku se nám naskytl pohled na zcela zaplněné lavičky i obložený trávník turisty, využívajících k rozložení si provizorního pikniku všech dostupných míst. Kdo si chce objednat jídlo a sedět s ním u stolu, musí si vystát hned několik front.

Fronta všude, kam se podíváš

První na jídlo a pití a druhou na volné místo na lavičce, kterých sice není u Chaty Prašivá málo, ale v návalu turistů nestíhá pokrýt poptávku. „Dneska se tady odhadem protočilo asi tak okolo 1500 lidí,“ prozrazuje Martin Stiller, provozovatel Chaty Prašivá. Podle něj se nejedná o nijak výjimečné číslo, ale naopak běžný standard. Turisté na Prašivou doráží s železnou pravidelností za téměř jakéhokoliv počasí.

Sezona je tu proto po celý rok. Když zrovna není extrémně nevlídno, okolo tisícovky lidí se tady protočí skoro každý víkend. „Máme plno pořád a je jedno, jestli je sluníčko, sníh, zima, vítr. Jediné, co to ovlivňuje, je déšť. Tento víkend je sice krásně, ale ten minulý tady na Velikonoce bylo určitě víc lidí,“ pokračuje Stiller.

Jedno místo, dva rozdílné početní výsledky

Na to, jak ovlivňuje, nebo naopak neovlivňuje počasí zájem turistů o výšlap na Prašivou, mají odlišný názor ve stánku hned přes cestu od Chaty Prašivá. Konkurenční Chata a Bistro u Antonína rozdíl v návštěvnosti oproti předchozímu víkendu během velikonočních svátků naopak znatelně pocítila. „Na tenhle víkend jsme byli připravení, že přijde hodně lidí. Sledovali jsme předpověď počasí a čekali to. Minulý víkend foukal hodně vítr, to se s návštěvností dneska nedá vůbec srovnat,“ říká obsluha ze stánku. Na rozdíl od Chaty Prašivá pak na zaručené taháky v podobě ikonických pokrmů nesází. „Navaříme do plna a čekáme, co se bude dít,“ dodávají pánové z Bistra u Antonína.

V čem se konkurenti z Prašivé rovněž neshodnou, je obliba jednoho z beskydských vrcholků turisty z Polska. Jedni je považují za časté návštěvníky, druzí za ojedinělé výletníky. „Polská klientela tady moc není. Bavíme se spíše o jednotkách lidí. Poláci spíše vyhledávají jiná místa v Beskydech,“ říká provozovatel z Chaty Prašivá.

První samoobslužný automat v ČR

Návštěvníci, kteří v Chatě Prašivá nestihnou domácí kuchyni a třeba jejich pověstné ovocné knedlíky, na které se sem chodí nejčastěji, mohou využít samoobslužný automat u vstupu do historické chaty. Plán instalovat na horách automat se zdál okolí ze začátku bláhový. Jenže jak se ukázalo, i zákaznicky příznivá otevírací doba má své mouchy a neuspokojí každého. Aby tak vyprahlí či hladoví výletníci nezůstali na vrcholku bez proviantu, objevil se na Prašivé první automat na horách v republice vůbec.

„Když jsme s tím začínali, tak se nám nejen hosté, ale i kolegové chataři smáli. Od té doby už je jen v Beskydech deset automatů. Byli jsme první chatou v České republice, která se do toho pustila,“ vypráví provozovatel o díře na trhu, jež evidentně mezi horskými chatami byla a někde stále ještě je.

Nejenže automat podle něj vykryl dobu, kdy má restaurace zavřeno a včasní či pozdní turisté se chtějí občerstvit, ale pomáhá i s obslužností zákazníků ve špičce. „Kdo nechce čekat na pití, koupí si ho v automatu. Nebo táta třeba objednává několik jídel, coly, atd., a zapomene na čokoládu, tak než aby znovu stál frontu, tak ji koupí v automatu,“ říká o průkopnické činnosti provozovatel frýdecké chaty.

Nejvíce táhnou slané tyčinky a nealko pivo

I jeho vytíženost samoobslužného automatu překvapila a předčila veškerá očekávání. „Automat na kávu a čaj je jen lehce nad plánem, jaký jsme měli. Ale ten na studené nápoje, sladkosti a slané několikanásobně předčil cíle,“ uzavírá Martin Stiller.

A kdo nemá těch front málo, může si jít vystát ještě třetí, a to na pověstnou houpačku za kostelem. Dřevěná houpačka s výhledem do okolí je oblíbeným cílem nejen dětí, ale i dospělých lačnících po dokonalé fotce na sociální sítě.