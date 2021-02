Všechny barevné a módní rouškové výstřelky zmizely. Stejně tak v nedaleké Hypernově. Jen v Lidlu zadržuje po poledni mladíka zaměstnankyně obchodu, který má na tváři jen plátěnou roušku.

"Bez předepsaného respirátoru vás do obchodu nepustím," vysvětluje mu nekompromisně. Mladík se otáčí a odchází z obchodu.

Strážníci ve městě dohlížejí na zpřísněné opatření v rámci své běžné služby.

„Jsme v ulicích jako každý jiný den a že bychom se dnes primárně zaměřovali na používání respirátorů, to ne. Samozřejmě pokud při pochůzkové činnosti vidíme, že někdo třeba na autobusové zastávce ochranu nosu a úst nemá vůbec nebo má jen podomácku ušitou roušku, což jde poznat na první pohled, a co je už od dnešního dne nevyhovující, pak to s dotyčným řešíme. Zatím jsme nic takového řešit nemuseli ani jsme nebyli k řešení takových případů přivoláni. Vzhledem k tomu, že v terénu jen těžko poznáme, jestli daný respirátor nebo rouška splňuje vládou stanovené parametry, kontrolujeme jejich používání hlavně vizuálně, jak vypadají, to poznáme,“ řekl ředitel městské policie Ivo Kališ.