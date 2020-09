Letošní začátek školního roku se lišil od těch předchozích. Na některých školách ředitelé zakázali rodičům vstup do tříd se svými dětmi z důvodu preventivních opatření proti koronaviru. Na Základní škole 1. máje byl však rodičům vstup do budovy umožněn a mohli se tak s prvňáčky zúčastnit slavnostního zahájení školního roku.

Rodiče museli mít po celou dobu nasazenou roušku a u vchodu jim i dětem byla změřena teplota. „Chtěli jsme, aby byl první den trochu slavnostnější, když děti přišly o zápis. Nijak jsme neomezovali počet rodičů, kteří můžou přijít do školy. Některé školy je nechtěly pustit vůbec, ale já jsem si to nedokázala představit. Nicméně v tělocvičně, kde se konalo zahájení, museli mít všichni roušky. Taky jsme se po domluvě s ostatními pedagogy rozhodli měřit všem teplotu při vstupu do budovy,“ uvedla ředitelka školy Iveta Zechová.

Jako první se děti vydaly do třídy, aby poznaly svou novou třídní učitelku. Žáky 1.B přivítala Monika Prokopová, která si na pomoc přizvala sovu Rozárku. Všichni prvňáčci se představili svým novým spolužákům a vrhli se na vybarvování obrázku. Měli tak možnost získat svou první jedničku s hvězdičkou. „Vůbec jsem se nebál, těšil jsem se. Už tady mám pár kamarádů ze školky,“ řekl Adámek, kterého doprovázeli oba rodiče.

Společně se pak přemístili do tělocvičny, kde se konalo slavnostní zahájení. Děti se představily i svým starším spolužákům a dostaly drobné dárečky od ředitelky, která jim popřála co nejlepší start do nového školního roku. Mezi prvňáčky se našlo i několik odvážlivců, kteří se nebáli přede všemi zazpívat. Jejich rodiče a noví kamarádi je za to odměnili potleskem.

Do třídy jen jeden rodič

Na všech školách takové zahájení ale neměli. Například v Dobré směl s dětmi do třídy pouze jeden z rodičů. „Máme krátké slavnostní zahájení v obecním sále, kde mohou být s prvňáčky oba rodiče, ale do tříd smí už jen jeden z důvodu kapacity a zajištění preventivních opatření,“ vysvětlila ředitelka Základní školy Dobrá Radka Otipková.

I na šesté základní škole byl pohyb rodičů omezen. „Vůbec tomu nerozumím. Jaký to má význam, že do auly můžeme, ale do třídy ne?“ ptala se maminka jednoho z prvňáčků. Původně se přivítání mělo konat venku, ale kvůli počasí tomu nakonec bylo jinak. „Šerpování žáků jsme přesunuli do auly kvůli deštivému počasí. Ale do třídy už rodiče s dětmi nesměli. Důvodem byla větší bezpečnost,“ upřesnil ředitel školy Lukáš Synek.

Start nového školního roku byl na každé základní škole trochu jiný. Asi dvě desítky škol musely začátek vyučování o něco posunout kvůli nařízené karanténě. Všude platí i přísnější hygienická opatření.

Tereza Liczmanová