Učitelky zachránily život malému dítěti

Za svou statečnost získaly učitelky ze základní školy v Třinci ocenění města. Díky pohotovému jednání zachránily život malému chlapci.

Školní družina. Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Starostka města Třince Věra Palkovská ocenila pamětní medailí čtveřici učitelek ze Základní školy Kaštanová, které svým duchapřítomným a sehraným jednáním zachránily život čtyřletému chlapečkovi.

Dramatickou situaci, která se stala ve čtvrtek 12. října ve školní družině, zvládly učitelky Ilona Hezcková, Dana Staszková a vychovatelky Irena Kubiková a Alexandra Korzecová bez sebemenšího zaváhání.

„Do školní družiny přišla vyzvednout svou dceru maminka s dítětem v náručí. Paní učitelka zjistila, že dítě v náručí matky má zavřené oči, nijak se neprojevuje, nedýchá a modrá,“ popsala kritickou situaci ředitelka Základní a Mateřské školy Kaštanová Iveta Hudzietzová. Události pak nabraly rychlý spád.

„Zachránkyně bez zbytečné prodlevy ihned začaly konat a zachraňovat dítě. Jedna z učitelek kontrolovala dutinu ústní, následně dítě převrátila na bříško a několika údery do zad se snažila vypudit případné cizí těleso z dýchacích cest. Podezření na vdechnutý předmět se potvrdilo. Vypadl knoflík, ale dítě stále nedýchalo, proto se ho snažila dál rozdýchat, což se jí naštěstí podařilo,“ řekla tisková mluvčí Třince Šárka Szlaurová.

„Další kolegyně volala záchrannou službu, komunikovala s lékařem, mezitím jedna běžela před vchod do budovy školy čekat zdravotníky, a poslední uklidňovala matku, sourozence dítěte i ostatní děti v družině,“ popsala ředitelka pernou chvilku se šťastným koncem. Chlapec byl předán do péče přivolané záchranné službě.

„To nejcennější, co v životě máme, je život sám. A to nejvýznamnější, co může člověk v životě vykonat, je zachránit život jinému. Všem čtyřem zachránkyním patří za duchapřítomnost a záchranu dítěte velké poděkování,“ dodala starostka Třince Věra Palkovská.