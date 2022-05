Na práci žáků z Českého Těšína navázaly o týden později děti z lesní komunitní školy Hnízdo. Ty se zaměřily na žlutou turistickou trasu vedoucích z Vyšních Lhot, přičemž uklízely i kolem řeky v Raškovicích. Další skupina se vydala z Kršlí k modré značce a po ní nahoru. Částečně tak uklízely i na území Raškovic a Pražma. Všichni skončili na Prašivé.

„Je potřeba vždycky po zimě posbírat a uklidit nepořádek, který tady je. Jsme rádi, že se do toho zapojí několik organizací. Akce má pro děti i vzdělávací, edukační charakter. Při sbíraní odpadků si uvědomí, že to, co někdo v lese zahodí, musí někdo jiný zase sebrat, aby to tam neleželo navěky. Je fajn, že se nad tím takto zamyslí. Jde o vzdělávací myšlenku, která pomáhá vyčistit hory od odpadků,“ přiblížil chatař Martin Stiller.

Děti, které se každý rok vydávají zbavit hory odpadků, nacházejí spoustu zajímavých věcí. „Loni jsme kupříkladu našli pneumatiku od většího náklaďáku. Našla se také plná lahev od Coca Coly deset nebo dvacet let stará. Jednou jsme našli igelitový pytlík od nějakých tyčinek ještě s cenovkou Kčs, takže se tady mohl povalovat třicet, pětatřicet nebo čtyřicet let. Nacházíme poměrně hodně zajímavých věcí. I dráty, konev. Když děti najdou něco paradoxního, mají z toho radost,“ poznamenal Stiller.

Děti ze školky uklízely už potřetí

Děti z lesní komunitní školy Hnízdo tak uklízely na Prašivé už potřetí. „Z úklidu se stává tradiční akce. Martina Stillera už známe nějakou dobu, protože jeho děti chodily do lesní školky, pracovala tam i jeho žena. Všichni jsme přátelé. Věděl, že jsme lesní škola a že vychováváme děti ve vztahu k přírodě. Tato spolupráce se tak nabízela jako výborná možnost posloužit dobré věci. Cílem je posbírat odpadky,“ popsal Michal Chýlek, pedagog lesní komunitní školy Hnízdo.

„Přistoupili jsme na tuto spolupráci, protože taková akce je smysluplná. Navíc se tímto způsobem můžeme zviditelnit. Jsme alternativní škola a potřebujeme získávat děti do našich řad. Je to prospěšné oboustranně,“ dodal Chýlek.

Pro děti je pak úklid hor samozřejmou záležitostí. „Už od lesní školky si uvědomují, že je třeba se chovat k přírodě ohleduplně. Když chodíme sbírat odpadky, nevšiml jsem si, že by to pro někoho byla otrava. Berou to jako samozřejmost, že se chodí pravidelně jednou ročně sbírat odpadky. Baví je to, vidí v tom smysl. Když se pak bavíme o ekologii, tak z dětí to přichází samo. Když vidí odhozené odpadky, samy poznamenají, že ten, kdo je odhodil, je čuně. A skrze rodiče a lesní školu mají povědomí o globálních ekologických problémech, které existují. Když na to přijde řeč, tak to kvitují. Rozumí tomu, že je třeba odpadky posbírat,“ popsal Chýlek, který se ve škole věnuje hlavně ruční práci se dřevem a hudební výchově, protože je také muzikant. „Učím děti, že si mohou věci samy vytvořit.“

A kolik odpadků se v přírodě nachází? Přibývá jich nebo jsou lidé stále ukázněnější? „Počet odpadků na horách je konstantně podobný. Trochu se to zhoršilo v době covidu, kdy se na hory vydala spousta lidí, která na hory normálně příliš nechodí. Hodně odpadů vzniklo i tím, že horské chaty měly omezený provoz a díky vládním nařízením nesměly mít otevřené ani WC. Najednou tak přibylo toaletních papírů, ubrousků, kapesníků,“ upozornil Stiller.

„A když někdo říká, že za jeho mladých let v přírodě nebylo tolik odpadků, tak si musí uvědomit, že tenkrát chodilo do hor mnohem méně lidí. Dneska je to i desetinásobek, takže pokud bychom vzali množství odpadků na jednoho jedince, tak si myslím, že nyní je situace lepší. Lidé už se naučili uvažovat a přemýšlet ekologicky,“ uzavřel Stiller.