Cestovatel z Krnova: I drobný příspěvek je důležitý pro těžce zkoušené Ukrajince

"Před pár minutami se ozývaly výbuchy kolem nás, kolem našeho Domova. Proto s dětmi utíkáme do bezpečnější části oblasti, na venkov," napsala nám ve čtvrtek 24. 2. kolem 11 hodin jedna ze sester z Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku, který dlouhodobě podporujeme,“ uvedla Charita příklad komunikace s Ukrajinou a doplnila odkaz na další informace o aktuální situaci v oblastech, kde dlouhodobě působí a kde má spolehlivé spolupracovníky.

Zprávy z jednotlivých oblastí ze čtvrtka 24. 2. 2022:

Zakarpatská oblast

Projekty Charity: Adopce na dálku, Důstojný život, Domov pokojného stáří v Usť-Čorné a další

V oblasti je víceméně klid, žádné boje neprobíhají. Děti, zapojené do Adopce na dálku jsou v pořádku. Lidé jsou ale neklidní a zavládla všeobecná nervozita a panika. V obchodech už není co koupit, vše bylo rozprodáno, na benzínových stanicích jsou dlouhé řady, lidé plánují kam případně utéci. Slovy hlavní koordinátorky oblasti: "Vidim a pocujem cez rozhovory, ze medzi ludmi je panika. V mestach, aj po dedinach sa ludia zasobuju potravinami, svieckami, vsade su dlhe rady k pokladniam, ludia kupuju vo vacsom mnozstve muku, krupy, cestoviny, olej, prakticky vsetky trvanlive potraviny. Kto ma deti kupuje plienky, ci zakladnu drogeriu. Na benzinkach stoja auta v dlhych radoch na tankovanie. V skolach sa neuci. Tu zatial kazdy caka ako sa situacia vyvinie."

Ivano-frankivská oblast:

Partner Charity: Dětský domov sv. Mikuláše

Sestry z domova nám napsaly v 11:00: "Před pár minutami se ozývaly výbuchy kolem nás, kolem našeho Domova. Proto s dětmi utíkáme do bezpečnější části oblasti, na venkov. Máme 18 dětí od 2 do 17 let. Vše potřebné jsme si vzali sebou, jídlo, hračky učení pro děti." Odpoledne přišla další zpráva, že dorazily na bezpečnější místo, jsou v teple a zatím v pořádku.

Kyjev a Žytomyrská oblast:

Projekty Charity: Adopce na dálku a další projekty

Nemáme téměř žádné aktuální zprávy o konkrétních rodinách, zapojených do Adopce na dálku. Obecně lze říci, že lidé, žijící ve vesnicích mimo větší města jsou více v bezpečí. Nicméně Ovručský rajon (okres kde většina rodin, zapojených do Adopce na dálku z Žytomyrské oblasti žije) je velmi blízko severní hranice s Běloruskem, a tedy i právě probíhajících střetů. Koordinátorka pro Žytomyrskou oblast, žijící v Kyjevě nám v 8:00 ráno napsala: "Začala opravdová válka, zatím se snažíme zorientovat v situaci, nevíme do kdy budeme mít internet." Z další partnerské organizace sídlící v Kyjevě jsme odpoledne dostali zprávu: "Střelba jde všude okolo, z města se nedá vyjet ani vyjít z domu. Naši muži odjedli na frontu. My raději sedíme v krytu, nad námi jde střelba."

Mariupol a Doněcká oblast:

Projekty Charity: Pomoc obětem konfliktu, Balíky základní pomoci, Důstojný život a další projekty

S partnery přímo z východní Ukrajiny jsme v kontaktu několik posledních dní. Dnes jsme si několikrát volali s ředitelem Caritas Mariupol o. Rostislavem Srinjukem. S ním se také snažíme zkoordinovat první akutní finanční pomoc. Poslední zprávy od něj zněly: "Mariupol se zatím brání, ale všude okolo jsou boje. Banky zatím fungují, ale už to nemusí trvat dlouho. Uvidíme jak se situace vyvine dále a ozveme se po krizovém zasedání ředitelů Carita Ukraine."

Lvov

Partneři nárazových aktivit

Večerní zpráva jedné z našich spolupracovnic na nárazových aktivitách: "U nás je zatím klid, ale nevíme na jak dlouho. Lidé jsou ve stresu, na hranicích stojí obrovské fronty. Chystáme se poslat alespoň děti k Vám."

Oděsa:

Partneři Charity: Domov pro matky s dětmi

Z Oděsy od sester z Domova pro matky s dětmi jsme dostali zprávy v pátek 25. 2. 2022 ráno. Podařilo se jim odjet i s klienty domova za svými kolegyněmi do Ternopilu, kde mají domov důchodců. Oděsa je pod velkým tlakem, na moři jdou vidět ruské jednotky a ve městě probíhají nepokoje a střelba. V Ternopilu se bude podle všeho ostřelovat tamní letiště, domov důchodců není daleko od něj.