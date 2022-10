Začínají další dopravní omezení z Ostravy směrem na Frýdek-Místek

„Zároveň se obnovuje těžní věž někdejší výdušné jámy. Začíná se střechou a během dalších let dojde k celkové rekonstrukci,“ doplnil Ivan Šimek. Stavba z roku 1966 podle projektu Ivo Langeho z podniku VOKD je svým pojetím unikání, v uhelném průmyslu v tuzemsku byla použita poprvé a naposled. Strojovna v proskleném komolém kuželu je osazená na železobetonovém dříku válcového průřezu, který je vlastně pokračováním jámového zdiva.

V paskovském dobývacím prostoru, k němuž náležel závod I Sviadnov, se nekope od března 2017. Vtažná i výdušná jáma jsou zasypány, zlikvidovány, připomínají je jen cedule, respektive charakteristický, plotem chráněný komínek pro odsávání metanu z důlních prostor.

„Letos v listopadu to bude dvaadvacet let, co byla unikátní těžní věž ve Sviadnově prohlášena kulturní památkou,“ připomněla Jana Dronská, mluvčí podniku DIAMO. Do areálu utlumené šachty je však vstup zakázán, což platí i pro milovníky industriální historie. Netradiční stavbu lze ovšem dobře pozorovat z okolí.