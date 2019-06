Tento název obec nesla až do roku 1951, posléze byl rozšířen i proto, aby se od sebe odlišily Mosty u Jablunkova a tehdejší Mosty na Těšínsku. Druhá obec dnes už neexistuje, protože se stala součástí Českého Těšína.

„V současnosti jsme jedinými Mosty a už se od žádných odlišovat nemusíme. K historii a tradici této obce bychom se nyní rádi vrátili. Spolu s tím chceme být soběstačnou, nikomu nepodřízenou obcí – což by se mělo odrazit i v našem názvu. Samotný návrh na zkrácení názvu přitom není nějakým rychlým nápadem, o tomto již dlouho přemýšlíme a rozhodli jsme se to zakomponovat do našeho strategického marketingového plánu,“ řekl místostarosta obce Martin Procházka.

Do rozhodování chce obecní úřad zapojit i veřejnost. „V rámci nového moderního systému komunikace s našimi občany skrze Mobilní rozhlas, který nyní spouštíme, budou mít lidé možnost sdělit nám svůj názor na návrh změny názvu naší obce. V nové aplikaci Zlepšeme Česko, případně v jejich e-mailové schránce, na ně čeká anketa k tomuto tématu,“ podotkl místostarosta. V případě, že vše vyjde, si obyvatelé budou muset vyřídit například nové občanské průkazy, protože se změní adresa jejich trvalého bydliště.

Ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce. Tamní zastupitelé už vzali na vědomí plánovanou změnu názvu. „Návrh aktuálně představujeme občanům, v plánu je zmiňovaná anketa, následovaly by pak veškeré formální a zákonné záležitosti, které se s tím pojí. Tedy aktuálně nejsme schopni říci, kdy by mohlo ke změně názvu dojít,“ doplnil Martin Procházka.