Úplně uzavřena bude ulice ve dvou víkendových termínech.

První začíná dnes, tedy v pátek 16. října od 18 hodin. Potrvá do 18. října do půlnoci. V případě druhé uzavírky se jedná o termín od 20. listopadu, opět od 18 hodin, do 22. listopadu 2020 a opět do půlnoci.

"Dále v dotčeném úseku silnice číslo I/48 dojde k omezení provozu - vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 4,2 m (s objízdnou trasou pro tato vozidla) - v předpokládaném termínu od 19. října do 20. listopadu 2020," uvedla mluvčí policie s tím, že v době uzavírek či omezení v dopravě budou vozidla odkláněna na objízdné trasy po přilehlých pozemních komunikacích.

"Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů řídících provoz, přechodnou úpravu provozu – dopravní značení, dbali zvýšené opatrnosti a byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu," dodala mluvčí Eva Michalíková.

OBJÍZDNÁ TRASA (pro zvětšení na mapu klikněte)

Zdroj: Policie ČR