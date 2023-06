Květiny, bonboniéry, malované obrázky, drobné dárečky. Tak se lidé z Frýdku-Místku loučili v pátek 30. června 2023 se „svými“ poštovními úřednicemi.

Rušení pošt ve Frýdku-Místku, 30. 6. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Pobočky číslo 13 a 14 měly poslední červnový pátek otevřeno od osmi do devíti hodin ráno, pak pro veřejnost definitivně skončily a od prvního červencového dne přestávají existovat.

Před třináctkou nahoře ve Frýdku, v Heydukově ulici u kulturního domu čekalo na poslední příležitost sedm klientů. Hlavně seniorů, kteří tu přišli kvůli finančním službám. Nebylo člověka u přepážky, který byl konec třináctky neřešil. Věděli to všichni, venku i vevnitř na to pro jistotu upozorňovaly oficiální poštovní letáky.

„Tak dnes naposledy! Mějte se! Ať se vám, holky, daří! Končíme!“ to vše zaznělo u jediné obsluhované přepážky. Další úřednice už vyklízely věci ze skříněk a regálů. Rozloučit se přišla i prodavačka odvedle z drogerie, která dámám přinesla na rozloučenou kosmetické balíčky. Jeden ze seniorů se musel loučit dvakrát, zapomněl si tady totiž své berle…

„To mohl jenom debil udělat,“ hodnotil za všechny jeden z obyvatel frýdeckého sídliště zrušení pošty č. 13. Nástupnickou pobočkou se pro ně stala jednička dole ve městě v Sadové ulici 2379, kam je to pěšky okolo dvou kilometrů. Nejhůře tak restrukturalizační opatření České pošty dopadne na hůře se pohybující seniory.

U místecké čtrnáctky na sídlišti u známé restaurace Jadran čekali na otevření před posledními šedesáti minutami provozu pouze dva lidé. Pohyb klientů tady byl znatelně menší, než na třináctce, což však neznamenalo, že by veřejnost uzavření této pobočky vítala. „Nevědí, co dělají. Je to sebranka blbců,“ zaznívalo na ulici od kolemjdoucích.

Přímo na poště č. 14 v ulici 1. Máje došlo rovněž na symbolické poslední zazvonění klíči před definitivním koncem. „Čert ví, co tu teď bude. Před poštou tady ale fungoval mléčný bar,“ podotkl jeden z pamětníků. A lidé si budou muset zvyknout, že za poštovními službami začnou chodit na dvanáctku na Antonínově náměstí 92 do centra města.

Pošty oželeli i obyvatelé Třince: Pětku v Oldřichovicích, devítku v Sosnové v Dolní Lištné a jedenáctku v železárnách v Průmyslové ulici (veškeré služby od pondělka 3. července spadají na pobočku č.1 v Poštovní ulici 207 ve Starém Městě). Radnice zde nicméně „vybojovala“ alespoň záchranu osmičky ve Frýdecké ulici v Tescu.

„Rušení poboček se ve Frýdku-Místku dotkne osmi zaměstnanců, v Třinci pěti a v každém městě z uvedeného počtu dva přecházejí na nástupnické pošty,“ oznámil Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty. Šedesát minut provozu poslední den vysvětlil následně: „Páteční otvírací doba byla kvůli legislativě, podle níž musí být otevřeno každý pracovní den. Hodina byla kvůli uzávěrkám, přeskladnění zboží, stěhování a tak dále.“