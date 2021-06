Kompletně připravený mají celý venkovní areál se všemi atrakcemi. V provozu je už od 31. května, plnou návštěvnost však provozovatelé očekávají až tento víkend.

„Snažíme se návštěvníky, kteří musí mít platné potvrzení o testování či očkování, rychle odbavovat, aby je to při vstupu příliš nezdržovalo. Zřídili jsme i vlastní testovací centrum, kde se lidé, kteří nemají potvrzení, mohou zdarma sami otestovat a pak do letního areálu vstoupit,“ řekla manažerka aquaparku Olešná Jana Adamczyk Vicherová.

Povolená polovina

Kapacita venkovního aquaparku je omezená vládními opatřeními na padesát procent. Zatím však plný možný počet návštěvníků nedorazil. „Děti stále ještě chodí do školy, některé lidi určitě odrazuje i nutnost prokázání se negativním testem. Tento víkend se už ale dá očekávat větší nárůst návštěvníků,“ sdělila Jana Adamczyk Vicherová.

Letní aquapark Olešná ve Frýdku-Místku.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Základní celodenní vstupné do aquaparku je 155 korun, zlevněné pak stojí 125 korun. Vstup pouze na odpoledne přijde na 125/110 korun.Aquapark také nabízí dětem v několika letních turnusech příměstský tábor s názvem Piráti z Olešné. Už pouze v prvním turnusu od 5. do 9. 7. jsou volná místa, další jsou beznadějně vyprodané. Tábor je určený pro děti od 6 do 12 let a mohou se přihlásit i neplavci.