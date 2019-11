Rekonstrukce vypukla v září. V pátek byla dokončena pokládka živic na mostě, v tomto týdnu se stavbaři zaměřují na práce v korytě, montáže zábradlí na mostě a pokládku dlažby na chodníku.

Most přes Bystrý potok v Bašce před demolicí, 15. srpna 2019.Autor: Deník / Lukáš Kaboň

Moravskoslezský kraj spravuje přes jedenáct stovek mostů na silnicích druhé a třetí třídy. O rekonstrukci mostu na silnici druhé třídy číslo 477, a to na trase mezi Pržnem a Frýdkem-Místkem, se mluvilo už několik let, jeho stav se zhoršil i kvůli loňské rekonstrukci přilehlých úseků silnice. Několik týdnů tam dokonce byla uzavřena lávka pro pěší, chodci pak byli vyvedeni z chodníku do uzavřeného jízdního pruhu silnice a od vozovky byli odděleni betonovými svodidly. Pro řidiče byl volný jediný jízdní pruh.

Podle smlouvy by se náklady měly celkem vyšplhat na zhruba deset milionů korun. Objízdná trasa je vedena po sousední provizorní komunikaci.

Další investice do mostů v regionu mají brzy následovat. V připravovaném krajském rozpočtu se počítá s penězi na rekonstrukci mostu přes silnici I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí poblíž Metylovic. Stávající objekt je ve špatném technickém stavu. Po celou dobu stavby bude vyloučen provoz na mostě a veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách. Kraj vypsal v říjnu tendr na provedení stavebních prací, v návrhu krajského rozpočtu je na akci vyčleněno přes 40 milionů korun.

Opravy se má dočkat i sousední most přes železniční trať. Cílem je vybudování nové monolitické deskové nosné konstrukce mostu.

V příštím roce se počítá s výstavbou mostu v centru Kozlovic u obecního úřadu, stávající most půjde k zemi. Důvodem je kromě špatného technického stavu také fakt, že se na most sotva vedle sebe vejdou dvě osobní auta. Nevyhovuje prostorovému uspořádání, požadavkům návrhového průtoku a zatížitelnosti. Trasa silnice si kvůli výstavbě mostu vyžádá změny, promění se i navazující křižovatka. Také na tuto stavbu už kraj vypsal veřejnou zakázku. Návrh rozpočtu počítá s náklady ve výši 22,5 milionu korun.