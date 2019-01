Zatímco na přelomu týdne se obce v Beskydech potýkaly s táním sněhu, meteorologové teď předpovídají další vydatné sněžení.

„Na Frýdecko-Místecku očekáváme během úterního odpoledne a večera a noci na středu 16. ledna vydatné sněžení, do středečního rána napadne 5 až 15 centimetrů, na hřebenech Beskyd kolem 25 centimetrů nového sněhu," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Ve Frýdku-Místku hustě sněžilo už v průběhu úterního dopoledne.

Na většině území republiky i nadále fouká čerstvý západní až severozápadní vítr. Během večera a noci na středu bude vítr postupně slábnout.

Lidé, kteří chtějí vyrazit do Beskyd, by měli být maximálně obezřetní. Horská služba už v neděli opakovaně varovala před hřebenovými túrami a výlety do zalesněných horských oblastí.

„Stromy jsou obtěžkány mokrým sněhem, a při nárazovém větru se lámou. Hrozí proto stálé nebezpečí úrazu od padajících větví i slabších kmenů,“ důrazně upozornil běžkaře, skialpinisty i turisty v pohoří náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica.

Dodal, že v žádném případě by se pak na horské cesty neměl vydávat nikdo osamocený.