Nárůst cen energií dodavatelů už nemusí v Čeladné řešit, protože na střeše základní školy vyrostla fotovoltaická elektrárna. Minulý týden byl spuštěn zkušební provoz solárních panelů a od té doby je provoz školní budovy nezávislý na externích zdrojích.

Fotovoltaická elektrárna na střeše v Čeladné | Video: Pryček Vladimír

Významná úspora

Obec nad projektem energetické soběstačnosti uvažovala už od roku 2021, kdy padly první úvahy. „Podařilo se nám získat významnou dotaci na vybudování fotovoltaické elektrárny, proto i realizace projektu po schválení všech potřebných náležitostí byla blesková,“ říká starosta obce Pavol Lukša o 192 solárních panelech na školní střeše, které byly už za deset měsíců od podepsání smlouvy s dodavatelem instalovány.

Dotace ze SFŽV

Fotovoltaika pro základní školu je financována ze Státního fondu životního prostředí, z prostředků modernizačního fondu. Dotace činí téměř 3,8 milionů korun. Zbytek, necelých 7 milionů korun, pak dofinancovala obec.

Ze žrouta dodavatel elektřiny

Obec předpokládá, že vyrobená energie bude spotřebována na provoz školy. Případné přebytky by pak mohly jít výhledově do školky, tělocvičny a dalších obecních objektů. To zatím není vzhledem ke zkušebnímu provozu a technickými limitům možné, ale i na to obec pamatovala a připojení pro převod přebytků energie nechala připravit. Zhruba od poloviny roku by tak škola mohla pomáhat dodávkami i dalším stavbám v obci.

Technické zajímavosti o FVE elektrárně v Čeladné: