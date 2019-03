„Výstavba prodejny začne v nejbližších dnech, s dokončením počítáme letos na podzim,“ řekl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. Prodejna vznikne na pozemcích areálu bývalého zemědělského družstva u silnice mezi Dobrou a Frýdkem-Místkem.

O záměru vybudování obchodu se mluví už řadu let, někteří obyvatelé Dobré dokonce podepisovali protestní petici. Odpůrci stavby argumentovali například tím, že se v okolí zhorší kvalita bydlení, naruší se stávající obchodní síť drobných prodejen nebo že dojde k narušení rázu typického vesnického bydlení.

Větší supermarkety a diskonty jsou zatím na Frýdecko-Místecku a Třinecku jen ve městech, byť Dobrá s více než třemi tisíci obyvateli už působí dojmem malého městečka.

„Lidi se na to asi dívají různě, pro mě je dobře, že tu bude větší obchod. Ale každá rodina tu má auto, tak pro ně to velká změna nebude,“ řekla jedna ze starších obyvatelek obce.

Do nejbližšího většího obchodu to přitom obyvatelé Dobré nemají daleko, nákupní centrum u frýdeckého sídliště Slezská se nachází jen zhruba tři kilometry od místa, kde vyroste Penny Market. Proudy vozidel tudy míří i do nošovické průmyslové zóny, od ledna ale můžou motoristé využívat bez poplatku nedalekou dálnici.

Zastupitelstvo obce loni schválilo smlouvu o poskytnutí součinnosti při výstavbě infrastruktury. Investor se postará o vybudování přechodu, ostrůvku, chodníku a veřejného osvětlení, navíc obci přispěje na další část chodníku.