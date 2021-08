Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Dolní Domaslavice?

Jsme malebnou obcí nacházející se v podhůří Beskyd v rekreační oblasti u Žermanické přehrady. Díky této poloze se zde v posledních letech stěhují mladé rodiny s dětmi. Nemáme sice žádná velká turistická lákadla, za to je u nás krásné, čisté a klidné prostředí. Zachováváme si vesnický ráz a všichni chceme, aby tomu takto bylo i nadále.

Jsou Dolní Domaslavice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Jako jedna z mála obcí v blízkém okolí máme základní devítiletou školu, která slouží nejen dětem z Dolních Domaslavic, ale také těm ze sousedních vesnic. V budoucnu poté počítáme s cyklostezkou, která povede po obvodu Žermanické přehrady a propojí tak všechny obce nacházející se kolem ní - Soběšovice, Žermanice, Lučinu, Horní Domaslavice a Dolní Domaslavice.

A jak se v Dolních Domaslavicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí? Věřím a byl bych velice rád, kdyby byli obyvatelé obce spokojeni a dobře se jim zde žilo.

Jak jsem již uvedl, máme zde základní školu, která se snaží „pokrýt“ veškeré potřeby mladých rodin, ovšem máme v plánu co nejrychleji vybudovat novou mateřskou školu, jelikož v současné době je mateřská škola naprosto zaplněná a kapacitu volných míst pro naše nejmenší bychom chtěli navýšit ze stávajících 49 míst na 70. Jsem pyšný na to, že máme vybudovány v obci chodníky a kanalizaci, opravenu většinu místních komunikací a došlo i k výměně svítidel veřejného osvětlení. Ke sportování obyvatelům obce slouží místní víceúčelové hřiště, které bude již v letních měsících doplněno o workoutové hřiště pro děti a mládež. Na druhou stranu zde citelně chybí kulturní dům, který by sloužil k pořádání společenských akcí.

Když byste měl někoho pozvat do Dolních Domaslavic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Vzhledem k naší poloze určitě k rekreaci u Žermanické přehrady. Ta je v letních měsících rájem milovníků koupání a vodních radovánek. V poslední době si lidé hodně oblíbili jízdu na paddleboardu. A kdo si vyjede na šlapadle, může se kochat překrásnými pohledy do okolí přímo z hladiny Žermanické přehrady. Ti, kteří rádi sportují, mohou využít víceúčelové hřiště. V neposlední řadě je velice známým a oblíbeným místem v naší obci ranč Newport manželů Žilinských, kteří zde již mnoho let s láskou chovají koně a pořádají spoustu akcí.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Dolních Domaslavicích?

Učili jsme se žít s novou situací, na kterou nebyl dopředu nikdo připravený. Učitelé a dobrovolníci z řad občanů šili roušky, my jako obec jsme zajišťovali pro naše občany dezinfekci, kterou jsme dokázali sehnat o mnoho levněji, než za kolik se běžně prodávala. Zaměstnanci úřadu občanům starším 65 ti let obstarávali nákupy, vozili dezinfekci a roušky.

Bohužel úplně upadl společenský život v obci. Klub důchodců prakticky přestal existovat. Spolky začaly mít finanční potíže, protože jim vypadly příjmy z akcí, které je živily. V tomto směru napáchala pandemie ohromné škody.

Jaké jsou plány Dolních Domaslavic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Nyní se chystáme vystavět novou mateřskou školu s kapacitou pro sedmdesát dětí. Současná má kapacitu čtyřicet, byť jsme dostali výjimku od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na 49, ale i to je málo. V příštím roce by měla začít zmiňovaná výstavba cyklostezky kolem Žermanické přehrady. Začali jsme už s opravou víceúčelového hřiště. Stavíme také workoutové hřiště a hřiště pro děti. Chystáme se propojit chodníky v nebezpečných úsecích mezi Dolními Domaslavicemi a Soběšovicemi. Nadále pak budeme pokračovat v opravách cest a chodníků. To je nikdy nekončící proces.