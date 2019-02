Pachatelé ze zahrad měli krást volně odložené věci, jako staré kovové předměty, propanbutanové lahve nebo volně odložené disky s pneumatikami. Kvůli zvýšení trestné činnosti provedli policisté z Hnojníku bezpečnostní opatření, které bylo zaměřeno na kontrolu a pohyb osob v daném teritoriu.

„Již první noc bezpečnostního opatření policisté ze speciální pořádkové jednotky zkontrolovali osádku osobního vozidla značky Fiat, ve kterém se nacházely tři osoby, žena ve věku dvaceti let a muži ve věku čtyřiadvaceti a pětadvaceti let. Následně byla provedena i kontrola vozidla, kde se v zavazadlovém prostoru nacházela mimo jiné i televize, DVD přehrávač či motorová pila,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Mužům zákona se po krátké době podařilo od těchto osob zjistit, že před několika minutami se vloupaly do rodinného domu ve Stříteži. Majitel domu zjistil, že pachatelé měli odcizit kromě televize, DVD přehrávače a motorové pily i deodorant, ponožky, svíčky, zapalovač a spousty jiných osobních věcí.

„Poškozenému muži byla způsobena škoda téměř deset tisíc korun,“ přiblížila policejní mluvčí.

Nyní nastává práce kriminalistů, kteří se podrobně zaměřili na tuto trojici pachatelů. Policisté objasnili několik poškozených vozidel na Třinecku. Jeden z pachatelů se k tomu přiznal. „Ve většině případů se jednalo o propíchané pneumatiky či poškrábané karoserie vozidel. Jako důvod svého jednání měl uvést, že si krátil svůj volný čas,“ konstatovala policejní mluvčí.

Kriminalisté nyní vyhodnocují další stopy, které by pachatele usvědčily i z jiných trestných činů. Trojici pachatelů hrozí trestní stíhání pro přečin krádež a porušování domovní svobody. Pětadvacetiletému muži ještě navíc hrozí sdělení obvinění ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až dvouleté vězení.

„Tímto bychom chtěli apelovat na majitele nemovitostí, aby dbali zvýšené opatrnosti na svůj majetek. Především na uzamykání vstupních dveří, uzavírání oken a vstupní branky na pozemek, a to ne jenom v době odchodu z domu. Majitelé by měli dbát také na prostor před domem, tedy na své zahrady, kde by neměli nechávat cenné věci bez dozoru. Mít dobré sousedské vztahy je v tomto případě výhodou. Pokud zpozorujete jakýkoliv pohyb cizích osob na svém či pozemku sousedů, volejte linku 158,“ doplnila policejní mluvčí Eva Michalíková.