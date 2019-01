Frýdlant nad Ostravicí /FOTOGALERIE/ – Rodinné centrum Kolečko z Frýdlantu nad Ostravicí pořádalo v pátek 15. dubna od sedmnácti hodin výtvarný večer na téma „Velikonoční dekorace s použitím vodního skla“.

Na výtvarný večer se nakonec přihlásilo pět dospělých a čtyři děti. „Vzhledem k tomu, jakou máme v centru kapacitu, je ten počet akorát,“ uvedla během akce vedoucí Rodinného centra Kolečko Barbora Pavlasková. Dětem s výrobou nepomáhali jen dospělí, ale taky zástupce vedoucí centra Lenka Paseková. „Nejdříve se připraví takzvaná osnova, což je tvar, kterého chceme dosáhnout. K tomu používáme špendlíčky, které vypleteme bavlnkou. Následně se naředí vodní sklo, které na to naneseme. Nakonec to necháme zaschnout. Vyrábíme kuřátka, velikonoční vajíčka, prostě všechno, co je nějakým způsobem spjato s příchodem jara,“ vysvětlila pracovní postup Lenka Paseková s tím, že všechen materiál měli v ceně výtvarného večera.

„Vyrábím motýlka, kterého si potom můžu odnést domů,“ pochlubila se devítiletá Veronika Pavlásková z Frýdlantu nad Ostravicí. „Chodím tady s maminkou moc ráda už od dvou let,“ rozsvítily se oči devítileté Lucii Fojtáškové ze stejného města.

Rodinné centrum, které je otevřeno i přes letní prázdniny, nabízí každý měsíc bohatý program. „V květnu budeme malovat na trička, v červnu zase například budeme tvořit výrobky z polymerové hmoty, která se zapéká v troubě. Přes léto nás čeká výroba zvířátek z korálků. Poslední týden v červenci a v srpnu pořádáme pro děti od sedmi do dvanácti let příměstské tábory. Budeme podnikat různé výlety po okolí. Už nyní přijímáme přihlášky,“ sdělila Paseková s tím, že 17. září se chystají na velkolepé oslavy.

„Naše Rodinné centrum Kolečko totiž slaví deset let své existence. Tyto kulatiny mohutně oslavíme na zahradě,“ prozradila Paseková. „Taky jsme rádi, že jsme v letošním roce dostali od města nějaké peníze na provoz zařízení. Každá koruna je dobrá,“ uzavřela vedoucí Barbora Pavlasková.