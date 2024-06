Pobočka TIC F-M bude otevřena v areálu pod Autokempem Olešná od 29. června do 1. září 2024, vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli od 9:00 do 17:00 hodin. Jejím cílem je poskytovat návštěvníkům komplexní informace o místních atrakcích, kulturních akcích, sportovních aktivitách, k dispozici budou také mapy, turistické brožury a suvenýry s tématikou Olešné.

Jednou z novinkových služeb je i 4,5 km dlouhá cesta okolo přehrady. Putování s průvodcem odhalí návštěvníkům, jaké škody dokázala napáchat zdánlivě nevinná říčka Olešná a proč vlastně přehrada stojí právě na tomto místě.Zájemci proniknou do atmosféry před půl stoletím a ponoří se i do pikantností a do černé kroniky.