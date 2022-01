V lyžařské stopě s výhledem na Lysou horu aneb v létě golf a v zimě běžky

Jsou lidé, kteří vyrážejí na běžkách do kopců a z hřebenů se pak kochají výhledy na okolní hory či do údolí. Přibývá ale milovníků pohybu, kteří do hor nutně nemusejí a stačí jim vyrazit na běžky v údolí a kochat se výhledem na hory zezdola. Takovou možnost jim nabízí například golfový areál v Čeladné, který se na zimu už šestým rokem mění v areál běžkařský.

Běžecké trasy v Prosper Golf Resort Čeladná, 29. ledna 2022. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V sobotu před polednem je parkoviště před hlavní budovou golfového resortu z poloviny zaplněné. Někdo vytahuje z kufru auta běžky, jiný ani to ne a míří do půjčovny, kde si může všechno co potřebuje pronajmout. „Hodně to využívají začátečníci, ale i rodiny, které půjčují běžky pro své děti. Prostě chtějí zkusit, jestli to děti bude bavit, ať nekupují lyže zbytečně,“ vysvětluje Jiří Vyvlečka, ředitel areálu a jednatel společnosti Golf Area. Mistr Nitka ze Starého Města: Práce řezníka jako romantická jen vypadá Vzpomíná na to, jak v roce 2016, kdy tato společnost golfový areál převzala, s kolegy přemýšlel, jak sem dostat lidi i v zimním období. „A rozhodli jsme se, že jim zkusíme nabídnout běžky. Když během první zimy přijelo v sobotu nebo v neděli padesát lidí, byl to úspěch, rok od roku se to ale lepší. Dnes, když vyjde počasí, areálem za víkend projde i šest stovek sportu chtivých lidí,“ říká Vyvlečka. Areál pro více i méně zdatné Terén je zvlněný tak akorát, žádné extrémy, tudíž je vhodný pro všechny kategorie běžkařů. Na každou se tří tras, které se liší délkou a převýšením, se vychází od klubovny. „Jak můžete vidět, jezdí sem lidé všech věkových kategorií i sportovní zdatnosti. Dnes ráno se tu na běžkách proháněli biatlonisté z Ostravy, potkáte tu ale soustu rekreačních běžkařů, rodiny s dětmi, a řada lidí se tady na běžky postaví poprvé v životě,“ ukazuje na běžkaře kolem nás ředitel areálu. Česko zasáhl silný vítr. Vichřice škodila i v Moravskoslezském kraji Nejkratší trasa měří necelých pět kilometrů. Kolik koleček si kdo dá, záleží jen na něm. Po trase se běžkařům z mnoha míst nabízí úchvatný výhled na královnu Beskyd – Lysou horu. Stopy se upravují Areál leží v nadmořské výšce 360 metrů, někdy proto mohou nastat problémy s dostatkem sněhu. Přesně s tím se na Čeladné trápili i letos, ale momentálně je sněhu tolik, že jsou zpřístupněny dva okruhy.

„Zasněžovat tak rozlehlý areál samozřejmě nelze. Co ale můžeme a děláme, je úprava stop. Každý večer se stopa strojově upravuje, aby sníh přes noc přemrzl a ráno byla trať lyžařům k dispozici v perfektním stavu,“ vysvětluje Jiří Vyvlečka. Češi propadli otužování. Dělají však při něm i fatální chyby Dodává, že možnost vyrazit na běžky v údolí do upravených stop, s tím, že vám půjčí vybavení a navíc máte k dispozici zázemí v podobě šaten, sprch, toalet a samozřejmě restaurace, se na každém rohu nenabízí. V resortu je samozřejmě možné se ubytovat a to přímo u běžeckých tratí. Běžky baví dospělé i děti Podle Vyvlečky se lidé o zimním provozu v čeladenském golfovém areálu postupně dozvídají a nebývá prý výjimkou, že sem zavítají lyžaři nebo celé rodiny z Olomouce nebo Brna. Gró návštěvníků je ale místních, potažmo z Ostravska a Karvinska. Důkazem budiž rodina Pláteníkových z Ostravy. Rodiče s dcerou se o posledním lednovém víkendu přijeli proběhnout. Mrazivý víkend na Pradědu: mlha, vichřice i bavící se lyžaři na Ovčárně „Více jezdíme na sjezdovky, ale máme i běžky, byť staré, tak jsme je oprášili a jdeme se trochu hýbat. Jsme vyloženě rekreační běžkaři,“ říkají svorně. Přiznávají, že se pro tento areál rozhodli i kvůli zázemí a možnosti se najíst. Kryštof a Klára přijeli s tatínkem z Frýdku-Místku. „Dcera se vrátila z lyžařského výcviku, tak jsem chtěl vidět, jak jí to jde na sjezdovkách, Ale přemluvili mě, a bychom šli na běžky,“ usmívá se otec a děti dodávají, že je to bavilo a určitě prý tady nejsou naposledy.

