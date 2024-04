V Městské knihovně ve Frýdku-Místku zahájilo provoz centrum pro ty, kdo stojí o nabídku prostoru k práci. Sdílené kanceláře zažívají na Severní Moravě boom. Nové centrum Cowo Libre v pobočce místecké knihovny založili nadšenci z platformy Volnonožci F≈M, kteří rok projekt pilovali v testovací verzi.

Otevření coworkingového centra ve Frýdku-Místku, 29.dubna 2024 | Video: Kaňoková Michaela

„Od jara 2023 jsme pilotně testovali možnost coworkingu jeden den v týdnu, pak dva, zkoušeli jsme pracovat v modrém salonku a v učebně a zakotvili nakonec v přízemí budovy,“ popisuje zakladatelka projektu Markéta Ubíková.

Každé pondělí a pátek od 8 do 17 hodin sem může přijít kdokoli a za poplatek využít prostor k práci v připraveném centru. Pro koho je primárně určeno? „Pro majitele malých firem, pro lidi, kteří pracují většinou na dálku na home office. Ale i pro studenty nebo pro ty, kdo si chtějí na chvíli s počítačem sednout jinam než doma nebo v kavárně. Je to jako prevence sociální izolace.

Ve FM je silná komunita podnikatelů

Tím, že projekt je iniciativou uskupení Volnonožci F≈M, které buduje komunitu frýdeckomísteckých podnikatelů na volné noze, už při oficiálním otevřením byla v coworkingovém centru zaplněna některá místa. Těch je k dispozici 12. „O projektu se už vědělo dopředu a vnímali jsme ten zájem i během testovacího režimu. Hodně nám pomohl Robert Vlach, který má celorepublikový portál, jež sdružuje lidi, kteří jsou na volné noze,“ popisuje Ubíková.

„Na Frýdku-Místku je unikátní to, že tady je neuvěřitelné aktivní lokální komunita podnikatelů na volné noze. Řekl bych, že až jedna z nejaktivnějších v celé republice. A zároveň je tady progresivní knihovna. Knihovna, která vyhrála Knihovnu roku. Dávalo nám smysl to zkusit propojit,“ vysvětluje Robert Vlach, proč coworkingové centrum funguje zrovna v knihovně.

Knihovna jako originální koncept

Díky dlouhodobé spolupráci Markéty Ubíkové s Eliškou Bartošovou Bartošová ze Sdružení knihoven pak už bylo k realizaci projektu jen kousek. „Mám z toho velkou radost. Využijí se prostory, které by jinak byly velmi málo využívány. Lidem se poskytne služba, o kterou je zájem. Knihovna má nové čtenáře. Mým velkým přáním je, aby se podobná služba rozšířila do dalších knihoven v Česku. Protože knihovna jako obyvák města je nejlepší vynález a je super ji inovovat pro 21. století a vytvořit i pracovnu pro lidi, kteří nechtějí pracovat doma, o samotě“ vypráví nadšeně Ubíková.

Prostor se stále ještě zabydluje a dolaďují se detaily, jako jsou květiny, ale jinak je již vše plně funkční. Spolupráce sdružení Volnonožci F≈M s městskou knihovnou si zakladatelka velmi pochvaluje. „Je to participativní projekt. Knihovna nám a našim potřebám naslouchala a my jsme zase vyšli vstříc knihovně v dalších věcech,“ hovoří Markéta Ubíková o vzájemném respektu.

Samotný projekt není byznysovým modelem. „Vnímali jsme zájem lidí o coworkingové centrum, a protože to nevypadalo, že by jej někdo vyslyšel, pustili jsme se do toho s kolegou sami v našem volném čase. Jedná se o nízkonákladový projekt. Knihovna poskytla prostory, které měla k dispozici, a ty ze svých zdrojů vybavila potřebným nábytkem a upravila. Nejednalo se ale o velké investice, protože například stoly a židle tu již byly. Šlo hlavně o dovýbavu. Je to služba lidem za velice ohleduplnou cenu pro všechny,“ zdůrazňuje Markéta Ubíková a poukazuje na dobrovolné aktivity nadšenců z uskupení nezávislých profesionálů.

V Místku vyslyšeli přáni dobrovolníci, v Třinci město

Na potřeby občanů mít ve městě zázemí, kde mohou podnikatelé volně pracovat a vzájemně se potkávat a třeba i společně něco vytvořit, reagují i v jiných městech Frýdeckomístecka. Například v Třinci na tuto poptávku odpověděla přímo samospráva. Ta otevřela sdílené kanceláře v Kulturním domě Trisia počátkem dubna. Třinecký magistrát ve spolupráci s Třineckými železárnami zafinancovali a zrealizovali projekt Skvérko.

„V rámci podpory strategického plánu podnikání a inovace chceme, aby tady byla nabídka pro mladé lidi i z jiných oblastí než z hutnictví, aby to nebylo jen o průmyslu. Je to jako ve sportu, můžete být talent, může mít srdíčko, ale bez zázemí to nejde. A zázemí něco stojí. A věřím, že tady najde do budoucna zázemí mnoho úspěšných podnikatelů,“ komentovala primátorka Třince Věra Palkovská důvody podpory při budování coworkingového centra.

Více informací o coworkingovém centru v Městské knihovně ve Frýdku-Místku, včetně cen za celodenní pronájem sdíleného místa, najdete zde.