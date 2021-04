„Jsem rád, že se všechno ve spolupráci s nemocnicí podařilo vyladit a vše je nyní zorganizováno tak dobře, že jediným limitem je vlastně jen to, že není dostatek vakcín,“ řekl primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Kvůli rostoucím počtům zájemců o vakcínu by také měli mít lidé na paměti dodržování stanovených časů pro příchod na očkování. Pro dřívější benevolenci s nedodržováním daných časů už totiž není prostor.

I když čísla nakažených klesají, situace ve frýdecko-místecké nemocnici zatím příliš dobrá není. „V nemocnici není taková růžová situace, stoupá nám počet pacientů. Říká se, že se nemocnice vylidňují, ale my jsme měli každý den eset až patnáct nových případů. Jsme plní a na „aru“ máme jediné volné lůžko. Situace dobrá není, čtrnáct dní to stoupá, je v tom rozpor a my nevíme proč,“ popsal ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Očkování také podstupují městští strážníci, podle jejich velitele Ivo Kališe už jsou dvě třetiny z nich naočkovány, někteří dokonce i druhou dávkou. Strážníci v těchto dnech dohlížejí na pořádek i přímo v očkovacím centru v Národním domě.