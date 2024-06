Šestý ročník charitativního běhu Nadace AGEL s názvem Těšínská osmička je tady. Očekává se účast asi čtyř set běžců, většina už se registrovala on-line. Ani letos nebudou na startu chybět sportovní celebrity, aby podpořily ty, pro které je určen výtěžek letošního ročníku. Kdo na startu nebude chybět a pro koho se letos běží?

V pořadí už šestý ročník osmikilometrového charitativního běhu Těšínská osmička, kterou pořádá Nadace AGEL, odstartuje v 11 hodin u Nemocnice AGEL Třinec–Podlesí. Vybraná částka ze startovného bude tentokrát rozdělena mezi dvě handicapované děti, osmiletou Simonku z Havířova a pětiletou Theinku z Českého Těšína. Během uplynulých ročníků závodu rozdělila Nadace AGEL potřebným téměř 400 tisíc korun.

Také tento rok přijedou závodníky podpořit trojnásobný účastník paralympijských her v cyklistice Ivo Koblasa a dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek, ten už potřetí v řadě. Vzhledem k blížící se olympiádě se ale tentokrát nepostaví na start hlavního závodu, ale zúčastní se dětského závodu. V „cílové destinaci“ – parku Adama Sikory v Českém Těšíně – nebude chybět pohár pro vítěze Extraligy v ledním hokeji, dva jeho aktuální držitelé z týmu třineckých Ocelářů a děti se mohou těšit i na maskota Werkáčka, který si zazávodí s maskotem Nadace AGEL – doktorkou AGI.

Program pro širokou veřejnost

Po prvním úspěšném závodu dětí v loňském roce byl i letos zařazen na program dětský běh s bezplatnou registrací do 13 let, starší děti se účastní hlavního závodu. V parku Adama Sikory v Českém Těšíně bude pro děti připraveno od 11.30 hodin pět různě náročných tratí, od 50 metrů až po 1,5 kilometru. Doprovodný program v cíli nabídne spoustu zábavy pro všechny věkové kategorie. Pro ty nejmenší jsou připravené různé soutěže, řada interaktivních úkolů, projížďka na ponících, malování na obličej a nebude chybět ani skákací hrad.

„Pro starší účastníky zábavného dne budou v parku připraveny stánky s bezplatným vyšetřením, jako je měření tlaku, pulsu, saturace, měření na váze Tanita, jednoho z nejspolehlivějších a nejpřesnějších přístrojů pro diagnostiku, který poskytne během několika sekund tělesnou analýzu složení lidského těla,“ doplnila Lucie Dvořáková. Po celý den bude na malé i velké návštěvníky v parku Adama Sikory v Českém Těšíně čekat spousta aktivit a hlavně zábavy.

Pro koho se poběží?

Výtěžek běhu letošního ročníku půjde na pomoc osmileté Simonce a pětileté Theince. Osmiletá Simonka trpí spinální svalovou atrofií III. typu. Nedokáže to, co ostatní děti, neumí běhat, neujde dlouhé vzdálenosti, chybí jí síla v rukou. Onemocnění způsobuje ochabování svalů, proto musí pravidelně a intenzivně rehabilitovat, aby se svaly udržely. Simonce je několikrát za rok aplikován udržovací lék a dvakrát ročně jezdí do lázní se speciálním neurorehabilitačním programem. Theinka je pětiletá holčička, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním, chybí jí část genetické výbavy u 18. chromozomu. Toto onemocnění sebou nese spoustu přidružených zdravotních problémů. Mezi ty nejvážnější patří těžká hypotonie, opožděný psychomotorický vývoj, porucha tvorby růstového hormonu a středně těžká mentální retardace.