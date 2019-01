Unikátním zákrokem se mohou pochlubit lékaři Kardiocentra třinecké Nemocnice Podlesí v Třinci.

Na fotografii jsou třinečtí kardiochirurgové s profesorem Matsuim, šéfem kardiochirurgického pracoviště sapporské kliniky. | Foto: Archiv Nemocnice Podlesí

Jako první v Česku minulý týden ve čtvrtek provedli uzávěr srdečního komorového defektu za pomoci speciálního systému odpoutatelné spirálky.

Oproti tradičnímu operativnímu řešení tato metoda umožňuje rychlejší rekonvalescenci a nabízí nižší riziko komplikací.

„Zákrok jsme provedli skrz žílu a tepnu v tříslech. Jimi jsou do těla vpraveny cévky, které jsou zavedeny postupně až do srdce. Následně jsou přes cévky do místa defektu vpraveny potřebné instrumenty, zejména pak vlastní uzavírací mechanismus v tomto případě speciální odpoutatelné spirálky,“ prozradil lékař Kardiocentra Nemocnice Podlesí Jaroslav Januška.

Alternativou této nové metody je operační řešení uzávěru defektu pomocí všití takzvané záplaty.

„Nevýhodou této varianty je vyšší zátěž pacienta i riziko nutnosti opakování srdeční operace ve vyšším věku pro jiný důvod, například pro progresi ischemické choroby srdce nebo chlopenní vady, přičemž každá opakovaná operace má z podstaty vyšší riziko nežli první operace. Další nevýhodou operačního postupu je pak i delší rekonvalescence a vyšší riziko komplikací,“ uzavřel lékař Januška.